"Promi Big Brother" begleitet ausgeschiedene Bewohner

Unter dem Namen "Promi Big Brother - Der Tag danach" wird Sat.1 in diesem Jahr erstmals ausgeschiedene Bewohner der Realityshow mit der Kamera begleiten. Geplant ist eine exklusive Online-Doku. Und auch Aaron Troschke ist wieder mit dabei.



08.08.2018 - 10:50 Uhr von Alexander Krei 08.08.2018 - 10:50 Uhr

Sat.1 hat ein digitales Spin-Off zur neuen Staffel von "Promi Big Brother" angekündigt, die in etwas mehr als einer Woche starten wird. Es handelt sich dabei um die Reality-Doku "Promi Big Brother - Der Tag danach", in der erstmals Bewohner in den ersten 24 Stunden nach ihrem Auszug begleitet werden. Geplant sind vier Folgen, die ausschließlich auf PromiBigBrother.de ausgestrahlt werden sollen.

Auch Aaron Troschke ist in diesem Jahr wieder mit dabei - allerdings in anderer Form als zuletzt. Nachdem der ehemalige Gewinner der Show vor einem Jahr noch eine "Late-Night-Show" im Netz präsentierte, wird er sich diesmal täglich gegen 20:30 Uhr sowie freitags gegen 19:00 Uhr auf der Facebook-Seite von "Promi Big Brother" zum "Warm-up" melden. Geplant sind Ein- und Ausblicke hinter den Kulissen.

Die tägliche Nachlese übernehmen nach einjähriger Pause bekanntlich wieder Jochen Bendel und Melissa Khalaj beim Frauensender Sixx (DWDL.de berichtete). Sowohl das "Warm-up" als auch "Der Tag danach" werden von Endemol Shine Beyond produziert.

Einen Live-Stream aus dem Haus wird es derweil wohl auch diesmal wieder nicht geben. Stattdessen kündigt Sat.1 die Website zur Show als "24/7-Newsportal" an, auf dem Fans des Großen Bruders mit Neuigkeiten und exklusiven Bonus-Clips versorgt werden sollen. Geplant ist darüber hinaus ein WhatsApp-Newsletter, der über die Ereignisse im Haus informieren wird.

