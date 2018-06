"Promi Big Brother": Neue Moderatorin und Sixx-Comeback

© SAT.1

Sat.1 plant zur sechsten Staffel Veränderungen bei "Promi Big Brother". Jochen Schropp bekommt eine neue Co-Moderatorin zur Seite gestellt, im Gegenzug wechselt Jochen Bendel zurück zu Sixx, wo die "Late Night Show" wiederbelebt wird.



21.06.2018 - 12:08 Uhr von Alexander Krei

Mit einiger Ernüchterung wird man im vorigen Jahr bei Sat.1 auf die Quoten von "Promi Big Brother" geschaut haben. Obwohl man an zahlreichen Stellschrauben drehte, gelang es nicht, die Zuschauerzahlen zu steigern. Rund 1,8 Millionen Zuschauer und ein durchschnittlicher Marktanteil von 12,9 Prozent in der Zielgruppe waren das Ergebnis - von den knapp 18 Prozent, die man noch zwei Jahre zuvor erzielte, war die Realityshow somit erneut weit entfernt.

Wenn "Promi Big Brother" im August wieder für zwei Wochen seine Pforten öffnet, wird es daher erneut zu Veränderungen kommen, wie der Sender am Donnerstag bestätigte. Zwar wird Jochen Schropp auch weiterhin als Moderator fungieren, doch nach nur einem Jahr wird sein Kollege Jochen Bendel das Feld schon wieder räumen. An seine Stelle rückt Marlene Lufen, die seit vielen Jahren das "Frühstücksfernsehen" moderiert und nun als Co-Moderatorin frischen Wind in die Produktion von Endemol Shine bringen soll.

Bendel bleibt großen Bruder allerdings treu bleiben, wenn auch ein paar Nummern kleiner. Zusammen mit Melissa Khalaj präsentiert er stattdessen wieder "Promi Big Brother - Die Late-Night-Show" bei Sixx. Im vergangenen Jahr hatte der Frauensender mit der Nachlese aus unerfindlichen Gründen pausiert und sich stattdessen auf eine Webshow konzentriert. Aus Quotensicht machte dieser Schritt wenig Sinn, hatte die "Late-Night-Show" doch stets für Marktanteile um fünf Prozent gesorgt.

Wann genau die nunmehr sechste Staffel von "Promi Big Brother" starten wird, ließ Sat.1 unterdessen zunächst noch offen. Klar ist aber, dass die Staffel erneut mit einer großen Live-Show am Freitagabend starten wird. Auch zu den Bewohnern hat sich der Sender bislang noch nicht geäußert.

