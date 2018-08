Neue Daily: So bewirbt RTL den "Freundinnen"-Start

© MG RTL D / Stefan Behrens

Ab sofort wirbt RTL mit vier Trailern im eigenen Programm für die neue tägliche Serie "Freundinnen", die Ende des Monats startet. Dabei setzt man voll auf die selbstbewussten Haupt-Charaktere. Auch eine Social-Media-Kampagne ist geplant.



09.08.2018 - 16:40 Uhr von Timo Niemeier 09.08.2018 - 16:40 Uhr

Am 27. August beginnt RTL mit der Ausstrahlung seiner neuen täglichen Serie "Freundinnen - Jetzt erst recht". Die neue Daily soll fortan immer werktags um 17 Uhr auf Quotenfang gehen. Seit Montagabend läuft der erste Trailer für die Serie im RTL-Programm, ab sofort sind noch drei weitere 30-Sekünder zu sehen. In den Trailern stellt RTL die vier Haupt-Charaktere als selbstbewusste Frauen dar, die gemeinsam viel Spaß haben und immer zusammenhalten.

Wie schon der Inhaltsbeschreibung setzt der Sender auch in den Trailern auf die Themen, die in der Serie eine große Rolle spielen werden: Freundschaft, Beziehungen, Liebe und berufliche Herausforderungen. In "Freundinnen" dreht sich alles um Tina und ihre Freundinnen Heike, Kaya und Nadine. Sie sind zwischen 35 und 40 Jahre alt und stehen jede auf ihre eigene Art vor einem Neubeginn: Der Mann haut nach 20 Jahren Ehe zu einer Jüngeren ab, eine finanzielle Schieflage zwingt zum Umdenken oder der langersehnte Heiratsantrag wird endlich Wirklichkeit. Nach Feierabend trifft sich das Quartett in seinem Stamm-Bistro im Einkaufszentrum, um sich auszutauschen und nach einem anstrengenden Arbeitstag erst einmal durch zu schnaufen.

Bei der Werbung für "Freundinnen" setzt RTL aber nicht nur auf Trailer im eigenen Programm. Geplant ist auch eine umfangreiche Kampagne, die vor allem in Social Media zu sehen sein soll. Erreichen will RTL mit seiner neuen Serie allen voran ein weibliches Publikum, das hatte RTL auch schon mit seinen neuen Primetime-Serien in den vergangenen Monaten verstärkt im Fokus. Apropos Social Media: RTL Und UFA Serial Drama haben für die Serie bereits eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account angelegt.

