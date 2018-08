Neue RTL-Show: Jauch moderiert die erste Ausgabe

© MG RTL D / Frank Hempel

Die erste Ausgabe der neuen RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" ist bereits aufgezeichnet. Nun steht fest: Günther Jauch moderiert, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger spielen. Ihre Herausforderer sind wahre Publikumslieblinge.



16.08.2018 - 10:16 Uhr von Alexander Krei 16.08.2018 - 10:16 Uhr

"Denn sie wissen nicht, was passiert" nennt sich die neue RTL-Show mit Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk, die am Samstag um 20:15 Uhr erstmals zu sehen sein wird. Tatsächlich erfährt das Trio erst in der Show, wer von ihnen durch den Abend führt und wer als Team gegen zwei prominente Herausforderer spielt. Zumindest mit Blick auf die erste Ausgabe, deren Aufzeichnung bereits stattgefunden hat, steht das nun fest.

Wie RTL am Donnerstag erklärte, fällt Günther Jauch bei der Premiere die Rolle des Moderators zu, während Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger als Team agieren müssen. Bei der Ermittlung der Konstellation haben sich RTL und die Produktionsfirma i&u TV ganz offensichtlich von Harry Potter inspirieren lassen: Ein sprechender Hut teilt den Dreien die Entscheidung mit.

Klar ist inzwischen auch, gegen wen Gottschalk und Schöneberger antreten müssen: Als Herausforderer hat RTL die beiden "Tatort"-Stars Jan Josef Liefers und Axel Prahl gewinnen können - mit gleich fünf Publikumslieblingen auf einer Bühne sollte aus Quotensicht also zumindest auf dem Papier nichts schiefgehen.

Dass die Kombination aus Gottschalk, Jauch und Schöneberger kein Selbstläufer ist, weiß man aber auch bei RTL mittlerweile aus eigener Erfahrung. Die drei im vergangenen Jahr gezeigten Ausgaben der Vorgänger-Show "Die 2 - Gottschalk & Jauch gegen alle" hatten durchweg weniger als drei Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Gestartet war das Format vor fünf Jahren dagegen noch mit fast sieben Millionen Zuschauern.

Teilen