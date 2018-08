Jauch und Gottschalk gehen sich selbst aus dem Weg

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Am 8. September werden Günther Jauch und Thomas Gottschalk in der neuen ARD-Show "Ich weiß alles!" zu sehen sein. Um ein Haar hätten sie sogar gegen sich selbst antreten müssen. RTL hat sich nun jedoch gegen ein solches Duell entschieden.



10.08.2018 - 08:33 Uhr von Alexander Krei 10.08.2018 - 08:33 Uhr

Der Titel der neuen RTL-Show mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger ist wörtlich zu nehmen: In "Denn sie wissen nicht, was passiert" erfahren die drei Show-Hasen erst ganz zu Beginn der Sendung, wer von ihnen den Abend moderieren und wer als Team spielen wird - selbst die Namen ihrer Gegner kennen sie nicht. Vier Folgen sind vorerst geplant, die ab dem 18. August jeweils samstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Einzig die letzte dieser vier Folgen ist an einem Freitagabend zu sehen - und zwar aus gutem Grund.

Würde "Denn sie wissen nicht, was passiert" auch am 8. September laufen, dann müsste Günther Jauch quasi gegen sich selbst antreten. Für diesen Abend hat nämlich auch die ARD eine neue Show mit dem "Wer wird Millionär?"-Star angekündigt. In "Ich weiß alles!" zählt Jauch neben dem Moderator des österreichischen "WWM"-Pendants und der Schweizer Moderatorin von "Einer gegen 100" zu den drei Quiz-Experten, gegen die insgesamt 1.000 Kandidaten antreten müssen.

Moderiert wird die Show von Jörg Pilawa, produziert von Günther Jauch, dessen Firma auch hinter der neuen "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" von RTL steht. Kurios: In der ersten Folge von "Ich weiß alles!" ist nicht nur Jauch vor der Kamera dabei, sondern auch Thomas Gottschalk. Bei RTL soll man über diese Konstellation nicht glücklich gewesen sein, ist von den Fluren des Senders zu hören. Letztlich beugten sich die Kölner jedoch der Konkurrenz und gingen einem Jauch-Duell am Samstagabend aus dem Weg, sodass "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf den 7. September ausweicht.

Die Show werde "einmalig an einem Freitag ausgestrahlt, damit Günther Jauch nicht parallel auf zwei Sendern in der Primetime auftritt", erklärte ein RTL-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Und doch bleibt Günther Jauch ein Show-Duell mit sich selbst nicht erspart: Für den 8. September hat RTL nun eine neue Ausgabe von "Nachsitzen! - Promis zurück auf die Schulbank" mit Daniel Hartwich angekündigt - ebenfalls produziert von Jauchs Produktionsfirma i&u TV.

Teilen