WDR will an verstorbenen "Tatort"-Erfinder erinnern

© Das Erste

Das WDR Fernsehen wird in dieser Woche sein Programm kurzfristig ändern, um an den kürzlich verstorbenen "Tatort"-Erfinder Gunther Witte zu erinnern. Gesendet wird ein Interview, das im Herbst vergangenen Jahres mit ihm geführt worden ist.



21.08.2018 - 13:59 Uhr von Alexander Krei 21.08.2018 - 13:59 Uhr

Nach dem Tod des ehemaligen WDR-Fernsehspielchefs Gunther Witte, der vor fast 50 Jahren die bis heute erfolgreiche "Tatort"-Reihe erfand, wird das WDR Fernsehen in wenigen Tagen vorab ein Interview mit ihm ausstrahlen, das ursprünglich für die neue Sendereihe "WDR Geschichte(n)" geführt worden war.

Klaus Michael Heinz traf Witte im Herbst 2017 zu dem Gespräch. Ausgestrahlt wird es nun am Freitag um 23:30 Uhr. Die komplette Reihe soll im Oktober in zwei langen Fernsehnächten folgen, teilte der WDR mit. Gunther Witte war am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. In seine Zeit als Fernsehspielchef fiel auch der Start der "Lindenstraße".

Teilen