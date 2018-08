Deutsche Schauspielerin verklagt Harvey Weinstein

© WABC / CNN

Eine deutsche Schauspielerin hat unter einem Pseudonym Klage gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein eingereicht, wer die Frau ist, ist unklar. Sie wirft Weinstein Vergewaltigung vor.



22.08.2018 - 14:58 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2018 - 14:58 Uhr

Harvey Weinstein hat die #metoo-Bewegung ins Rollen gebracht. Seine Weinstein Company ist längst pleite und das operative Geschäft verkauft worden. Weinstein selbst muss sich vor Gericht in mehreren Anklagepunkten verteidigen, ihm wird Vergewaltigung, erzwungener Oralsex und Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung vorgeworfen. Er plädiert bislang auf nicht schuldig. Nun hat auch eine deutsche Schauspieler Klage gegen Weinstein erhoben, auch sie behauptet, von dem ehemaligen Produzenten vergewaltigt worden zu sein.

Die Klägerin tritt unter dem Pseudonym Emma Loman auf, das bestätigte ihr Anwalt John G. Balestriere der dpa. Der echte Name der Schauspielerin ist derzeit nicht bekannt. Die Nachrichtenagentur berichtet von der Klageschrift, aus der demnach hervorgeht, dass die Frau in Deutschland lebt und seit 2004 als Model, Schauspielerin und Produzentin arbeitet. Die Frau wirft Weinstein vor, er habe sie 2006 bei den Filmfestspielen in Cannes vergewaltigt. Danach soll er ihr gedroht haben, ihre Karriere zu ruinieren, sollte sie über den Vorfall sprechen.

Die Anwälte der deutschen Schauspielerin fordern Schadenersatz. Weinsteins Anwältin Phyllis Kupferstein bezeichnete die Vorwürfe als "unwahr", zudem seien sie bereits verjährt. In den vergangenen Monaten hatten sich etliche Frauen gemeldet und von ähnlichen Vorfällen berichtet. Im Mai stellte sich Weinstein der Polizei, gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von einer Million Dollar ist der ehemalige Filmmogul nicht in Haft, hat aber seinen Pass abgegeben und trägt eine Fußfessel.

