XXL-Staffel von "Spotlight" startet bald bei Nickelodeon

Weil die Jugendserie "Spotlight" gut funktioniert, hat Nickelodeon bei UFA Serial Drama eine Staffel mit gleich 93 Folgen bestellt, ab September werden diese zu sehen sein. Dann gibt es am Vorabend auch andere Formate mit neuen Folgen zu sehen.



22.08.2018 - 15:35 Uhr von Timo Niemeier 22.08.2018 - 15:35 Uhr

Nickelodeon hat bereits zwei Staffel seiner Eigenproduktion "Spotlight" gezeigt, diese umfassten jeweils 31 Folgen. Weil man mit der Resonanz aber so zufrieden war, stockte man bei Staffel drei auf gleich 93 Episoden auf (DWDL.de berichtete). Nun ist bekannt, wann die frischen Folgen bei Nickelodeon zu sehen sein werden: Ab dem 3. September laufen sei immer werktags um 19:30 Uhr.

In den neuen Folgen sind Toni und Jannik nun endlich ein Paar und wollen es auch wieder beim Tanzen sein. Doch kann Toni nach ihrer Verletzung wieder voll einsteigen? Rubys neues Projekt hingegen ist es, Luke zum Star zu machen. Als Luke sich nicht verbiegen lassen will, konzentriert sie sich wieder auf das, was ihr am wichtigsten ist: Ihr Rubyversum und darauf, selber voll durchzustarten. Und wie schlagen sich wohl die vielen neuen Schüler an der Berlin School of Arts? Neu zum Cast hinzustoßen unter anderem Chiara Tews, Malcom Meckert, Simon Zeller und Nevena Schöneberg.

Darüber hinaus gibt es bei Nickelodeon ab September auch noch weitere Erstausstrahlungen am Vorabend zu sehen. So sind ab 18:15 Uhr neue Episoden von "School of Rock" zu sehen, im Anschluss läuft "Henry Danger". Um 19:05 Uhr übernimmt schließlich die Jugendserie "Die Thundermans".

