Nickelodeon bestellt XXL-Staffel der Serie "Spotlight"

© Nickelodeon

Nickelodeon schickt seine deutsche Eigenproduktion "Spotlight" in eine dritte Staffel - und diesmal gleich mit der dreifachen Anzahl an Episoden wie in den ersten beiden Staffeln. Darin wird auch gleich ein "Generations-Wechsel" eingeleitet.



29.05.2018 - 15:22 Uhr von Uwe Mantel 29.05.2018 - 15:22 Uhr

Zwei Staffeln mit jeweils 31 Folgen hat UFA Serial Drama von der Jugendserie "Spotlight" in den vergangenen beiden Jahren bereits produziert, nun gibt's Nachschlag - und zwar einen deutlichen. Der Viacom-Kindersender hat eine dritte Staffel bestellt, die auf einen Schlag nun gleich 93 weitere Folgen umfassen wird.

"Der Erfolg der ersten zwei Staffeln Spotlight war für uns ein ganz deutliches Zeichen: Den Kindern gefällt was sie bei uns sehen. Egal ob im TV, online auf nick.de oder auf den Social Media-Plattformen Instagram und musical.ly, wo Spotlight mittlerweile über 300K Follower hat.“, freut sich Steffen Kottkamp, Director Brand Kids & Family GSA bei Viacom International Media Networks. "Und wir hören natürlich auf die Kids – also haben wir uns dazu entschlossen, ihnen gleich die dreifache Dosis ihrer Lieblingsserie zu liefern. Mit 93 Episoden und einem erweiterten Cast wird Spotlight noch umfangreicher und die Geschichten noch spannender."

Die Neuzugänge sind schon deshalb notwendig, weil für die bisherigen Hauptfiguren das letzte Schuljahr an der "Berlin School of Arts" anbricht, das sie zum verrücktesten Jahr aller Zeiten machen wollen. So stehen eine Megawasserschlacht ebenso wie Abschiedspranks auf dem Plan. Gleich vier neue Charaktere der nächsten Generation sorgen als Neuzugänge in der Serie für Stoff für weitere Abenteuer. Gedreht werden die neuen Folgen ab Mitte Juli, zu sehen geben soll es sie dann ab Herbst.

Produzentin Helga Löbel von UFA Serial Drama: "'Spotlight' bespielt genau die Themen, die unsere jungen Zuschauer bewegen und holt sie dort ab, wo sie sind – nicht nur im linearen TV, sondern auch auf allen relevanten Social-Media-Kanälen. Dass Nickelodeon uns hier das Vertrauen schenkt und mit uns gemeinsam den dreifachen Output realisiert, macht uns sehr stolz."

Teilen