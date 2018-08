"Snatch": Rupert Grint ab November wieder bei AXN

© Screenshot YouTube

Am Freitag feiert "Harry Potter"-Star Rupert Grint seinen 30. Geburtstag. Für Fans gibt's jedoch erst im November ein Geschenk: Dann läuft die zweite Staffel von "Snatch" als Deutschlandpremiere. Zuvor wird noch einmal die erste wiederholt.



23.08.2018 - 12:03 Uhr von Kevin Hennings 23.08.2018 - 12:03 Uhr

Der 2001 mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" einem breiten Publikum bekannt gewordene Schauspieler Rupert Grint wird am Freitag 30 Jahre alt. Der einstige, kleine Ron Weasley mauserte sich in sieben weiteren "Harry Potter"-Filmen zum gestandenen Darsteller. Nach dem Ende des klassischen Franchises wurde es jedoch ruhiger um ihn. Er hatte zwar einige Independent-Rollen angenommen, konnte aber erst mit der Serienversion von "Snatch" wieder für große Aufmerksamkeit sorgen. AXN wird seinen Geburtstag etwas verspätet im November feiern.

Los geht es am Samstag, den 24. November um 20:15 Uhr. Dann werden, wie einen Tag später auch, jeweils fünf Episoden der ersten Staffel am Stück ausgestrahlt. Sämtliche Folgen sind für alle Vodafone und Entertain TV Kunden, sowie für alle AXN Abonnenten bei Unitymedia und den Prime Video Channels obendrein den kompletten November kostenlos auf Abruf verfügbar. Die deutsche Fassung der zweiten Staffel folgt schließlich am Dienstag, den 27. November um 20:15 Uhr mit wöchentlichen Doppelfolgen. Auch hier gilt die eben erwähnte Online-Abrufung.

In den zehn neuen Episoden der Sony Crackle- Eigenproduktion führt es die Darstellerregie um Rupert Grint an die spanische Costa del Sol. Die Hill Gang rund um Charlie Cavendish (Grint) und Albert Hill (Luke Pasqualino) ist auf der Flucht und kämpft dabei um ihr Glück und ums pure Überleben. Doch auch in der neuen Stadt ist die Bande schnell vom organisierten Verbrechen vereinnahmt. Die jungen Gangster wagen es, die ortsansässigen Feinde zu überlisten und die Stadt für ihre eigenen Zwecke zu übernehmen. Neu im Cast ist außerdem Úrsula Corberó, die in "Haus des Geldes" als Tokio bekannt wurde.

"Snatch" basiert auf dem gleichnamigen Kultfilm und wird von Alex De Rakoff produziert, der auch als Autor und Showrunner fungiert. Aaron Ginsburg, William Green und Rupert Grint gehören auch zu den Produzenten. Zu den neuen Regisseuren gehören Kevin Connolly ("Entourage"), Tom Dey ("Shanghai Noon") und Luis Prieto ("The Oath").

