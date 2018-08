Universal TV: Der "Superstore" macht wieder auf

© NBC Universal Networks

Der NBC-Sender Universal TV öffnet die Pforten erneut für den "Superstore". Ab September werden die 22 neuen Folgen der dritten Staffel ausgestrahlt, die einmal mehr den skurrilen Arbeitsalltag der "Cloud 9"-Angestellten zeigen.



24.08.2018

Die Verkäuferbande des Big-Box Stores Cloud 9 kehrt nächsten Monat wieder zurück. Ab dem 19. September öffnet der "Superstore" dann erneut seine Pforten bei Universal TV. Von Montag bis Freitag werden ab jeweils 16:30 Uhr immer vier Folgen am Stück ausgestrahlt. Die insgesamt 22 neuen Episoden der Comedyserie gibt es dann auch mit Originalton-Option. Wer die erste und zweite Staffel erst einmal nachholen möchte, kann dies ab dem 7. September zur gleichen Sendezeit tun.

So geht die Story in der dritten Staffel weiter: Zwei Monate nachdem Cloud 9 von einem zerstörerischen Tornado heimgesucht wurde, wird das Team zum Wiederaufbau einberufen. Doch ein Missverständnis löst helle Panik aus: Dina (Lauren Ash) stellt fest, dass der Tag der großen Wiedereröffnung eine Woche zu früh angekündigt wurde, woraufhin große Hektik ausbricht. Bei den Aufräumarbeiten finden die klatschbegeisterten Kollegen ein neues Tuschelthema: Während Amy (America Ferrera) und Jonah (Ben Feldman) sich den Folgen ihres Kusses stellen, fällt den Kollegen das Beweisvideo aus der Tornadonacht in die Hände.

Für das NBC-Network stellt "Superstore" eine der erfolgreichsten Comedy-Serien der letzten Jahre dar. Ohne große Überraschung wurde die Serie deswegen bereits um eine vierte Staffel verlängert.

