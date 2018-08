"Grill den Profi": Die "Sommerspecials" laufen im Herbst

© MG RTL D / Frank W. Hempel

Vox wartet mit der Ausstrahlung der beiden schon produzierten "Sommerspecials" von "Grill den Profi" so lange, bis der Herbst begonnen hat. Ende September sollen die vorerst letzten Folgen der Kochshow den Weg ins Programm finden.



Vox wartet mit der Ausstrahlung der beiden "Sommerspecials" von "Grill den Profi", bis der Sommer vorüber ist. Wie der Sender jetzt bekanntgab, werden die vorerst letzten Ausgaben der Kochshow Ende September den Weg ins Programm schaffen. Das erste "Sommerspecial" läuft demnach am Sonntag, den 23. September - und damit am offiziell Herbstanfang. Eine Woche später gibt's eine weitere Ausgabe zu sehen.

Den Anfang macht Roland Trettl, der es mit mit dem ESC-Teilnehmer Michael Schulte, Profitänzerin Nikeata Thompson und Schauspieler Ralf Möller aufnehmen muss. Die Promis werden vom Zwei-Sterne-Koch Juan Amador gecoacht. Am 30. September feiert schließlich Steffen Henssler sein Comeback in der Kochshow, die er vor einem Jahr verlassen hatte, um fortan bei ProSieben in der Samstagabendshow "Schlag den Henssler" anzutreten.

Bei seiner Vox-Rückkehr, die angeblich einmalig bleiben soll, stellt er sich den Comedians Oliver Pocher und Dennis aus Hürth sowie Reality-Sterchen Evelyn Burdecki, die von Holger Bodendorf auf den Grill-Wettstreit vorbereitet werden. Als Überraschungsgast ist außerdem Tim Mälzer mit dabei. Produziert werden die beiden Specials von "Grill den Profi" wie gehabt von ITV Studios Germany.

Nach der Ausstrahlung will Vox das Format vorerst ruhen lassen. Das ist auch eine Reaktion auf die überwiegend mäßigen Quoten, die das Format nach dem Abschied von Steffen Henssler erzielt hatte. Das Zuschauerinteresse am Henssler-Comeback könnte indes auch ein Fingerzeig sein, ob die Tür für eine Fortsetzung nicht doch noch offen ist. Unklar ist nämlich auch, ob "Schlag den Henssler" bei ProSieben über den Jahreswechsel hinaus eine Zukunft haben wird.

