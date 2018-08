"Schlag den Henssler" verfehlt erstmals die Millionen-Marke

© ProSieben

Steffen Henssler hat am Samstag erneut eine Niederlage gegen seinen Herausforderer hinnehmen müssen - und auch die Quoten seiner ProSieben-Show sind nicht gerade rosig. Erstmals erreichte "Schlag den Henssler" weniger als eine Million Zuschauer.



19.08.2018 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 19.08.2018 - 09:17 Uhr

Als Steffen Henssler vor einem Jahr erstmals am Samstagabend antrat, wird man bei ProSieben wohl keine solch Quoten wie bei "Schlag den Raab" erwartet haben - einen Aufschwung im Vergleich zu "Schlag den Star" war aber vermutlich ganz sicher erwünscht. Entsprechend ernüchternd fällt der Blick auf die Quoten inzwischen aus: Gegen die geballte Show-Konkurrenz verfehlte "Schlag den Henssler" diesmal sogar die Millionen-Marke.

Gerade mal 960.000 Zuschauer konnten sich im Schnitt für die rund fünfstündige Live-Show erwärmen, in der Henssler erneut seinem Herausforderer unterlag. Das waren noch einmal 300.000 weniger als beim erst vor zwei Monaten aufgestellten Tiefstwert und reichte beim Gesamtpublikum für kaum mehr als fünf Prozent Marktanteil. Besser sah es in der Zielgruppe aus, wo sich "Schlag den Henssler" mit einem Marktanteil von 11,5 Prozent über dem Senderschnitt bewegte. Hier blieb der Sendung ein neues Tief erspart.

Zuschauer-Trend: Schlag den Henssler



Allerdings bleibt festzuhalten, dass sich "Schlag den Henssler" inzwischen deutlich schwerer tut als das zuletzt wieder reaktivierte "Schlag den Star" - damit hatte ProSieben in den zurückliegenden Wochen noch bis zu 1,81 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt und deutlich höhere Marktanteile eingefahren. Henssler erreichte dagegen nicht nur weniger junge Zuschauer als die Shows der Konkurrenz, sondern musste sich auch noch dem Sat.1-Film "Rapunzel - Neu verfönt" geschlagen geben.

Unterm Strich wäre ProSieben am Samstag aber trotzdem um ein Haar Marktführer geworden: Mit im Schnitt 10,0 Prozent Marktanteil lag der Sender bei den 14- bis 49-Jährigen nur 0,2 Prozentpunkte hinter RTL. Dabei hatte auch ProSieben in der Daytime über mehrere Stunden hinweg nur einstellige Werte eingefahren. Besserung kam erst am Vorabend, wo "Galileo" auf 11,2 Prozent Marktanteil kam und noch vor dem RTL-Magazin "Life" mit seinen 10,5 Prozent landete.

