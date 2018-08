US-Serienhit "The Good Doctor" ab Oktober bei Vox

© ABC

"The Good Doctor" ist in der vergangenen TV-Saison in den USA die erfolgreichste neue Dramaserie gewesen, im September geht es dort bereits mit der zweiten Staffel weiter. Hierzulande zeigt Vox Staffel eins ab Oktober immer mittwochs.



30.08.2018 - 12:13 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2018 - 12:13 Uhr

Bereits rund um die Screenforce Days im Juni hat Vox die Ausstrahlung der US-Serie "The Good Doctor" in Aussicht gestellt, nun gibt es auch einen konkreten Sendetermin. Die 18 Folgen der ersten Staffel werden ab dem 10. Oktober immer mittwochs ab 20:15 Uhr zu sehen sein. Vox setzt bei der Ausstrahlung auf Doppelfolgen. In den USA geht die Serie bereits Ende September in die zweite Staffel.

"The Good Doctor" ist der erfolgreichste Drama-Neustart der vergangenen Saison im US-Fernsehen gewesen, in den ersten Wochen kam die Serie auf regelmäßig mehr als zehn Millionen Zuschauer. Im Frühjahr gingen die Reichweiten dann etwas zurück, mit mehr als neun Millionen Zuschauern war die Serie von Drehbuchautor und Emmy-Gewinner David Shore ("Dr. House") für ABC aber noch immer ein schöner Erfolg.

In der Serie geht es um den hochbegabten und autistischen Arzt Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), er besitzt neben einem enormen medizinischen Wissen auch diagnostischen Scharfsinn. Besonders sein Mentor Dr. Aaron Glassman (Richard Schiff), der Shaun schon seit seiner Jugend kennt, glaubt an den jungen Mann. Als Klinikchef des St. Bonaventure Krankenhauses gelingt es ihm sogar, Shaun eine Stelle als Assistenzarzt in der Chirurgie zu verschaffen und holt ihn vom eintönigen Landleben in Wyoming ins kalifornische San José. Aber die Erfüllung seines größten Traums stellt Shaun vor große Herausforderungen. Denn so leicht ihm komplexe medizinische Diagnosen fallen, so viel Mühe bereitet ihm soziale Interaktion. Durch seine ungewohnte Direktheit stempeln ihn seine neuen Kollegen als sonderbar und unfähig ab - sehen sogar den guten Ruf des Krankenhauses gefährdet. Und so steht nach seiner Anstellung schnell die Frage im Raum, ob Shaun aufgrund seiner sozialen Einschränkungen und fehlender Empathie wirklich fähig ist, Leben zu retten.

