"Es war Mord!": RTL bringt neue True-Crime-Reihe

© RTL

Ende September startet RTL am späten Donnerstagabend ein neues True-Crime-Format. In "Es war Mord!" werden deutsche Mordfälle rekonstruiert, erzählt wird aus der Perspektive der Opfer. Außerdem nimmt RTL eine Justizreportage-Reihe ins Programm.



30.08.2018 - 18:30 Uhr von Timo Niemeier 30.08.2018 - 18:30 Uhr

True Crime ist derzeit ein stark nachgefragtes Genre, vor allem einige kleine Sender punkten damit. Im September wagt sich auch RTL mit einem neuen Format aus diesem Bereich aus der Deckung: Vier Folgen von "Es war Mord!" sind ab dem 27. September immer donnerstags ab 23:15 Uhr zu sehen. In dem Format geht es um deutsche Mordfälle, die rekonstruiert werden und aus der jeweiligen Ich-Perspektive der Opfer erzählen.

Die Ermittlungen bis hin zur Aufklärung des Mordes und der Verhaftung bzw. Verurteilung der Täter werden von Angehörigen des Opfers und echten Ermittlern geschildert. Die Geschehnisse werden anhand von Originalmaterial und mit Schauspielern chronologisch nachgestellt. Im ersten Fall Ende September geht es um die 2012 ermordete Pferdewirtin Christin Rexin, die zuvor bereits drei Mordversuche überlebte.

In der gleichen Woche startet RTL auf dem Drittsendeplatz dienstags um 0:30 Uhr zudem ein weiteres, neues Format. Von "Justice - Die Justizreportage" hat man zunächst fünf Folgen produzieren lassen. RTL kündigt die Sendung, in der Richterin Julia Scherf Familien begleitet, die Kinder verloren haben, so an: "Auch Hinterbliebene sind offiziell Opfer. Aber es wird ihnen schwer gemacht, ihre Rechte durchzusetzen - sei es das Recht auf eine Entschädigung, sei es das Recht auf die Wahrheit." Begleitet werden jeweils drei Familien bei ihrem Kampf gegen die Bürokratie.

Teilen