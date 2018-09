RTL II versucht es nochmal mit eigener Fiction

© RTL II/Per Florian Appelgren

Die bisherigen Gehversuche von RTL II in Sachen eigenproduzierter Fiction waren nicht gerade von großem Erfolg gekrönt. Mit "Team 13 - Freundschaft zählt" schickt man nun das nächste Format auf Sendung, helfen soll dabei auch ein "Köln 50667"-Hauptdarsteller.



03.09.2018 - 10:41 Uhr von Timo Niemeier 03.09.2018 - 10:41 Uhr

Mit "Gottlos", "Neandertaler" und "Call the Boys" hat sich RTL II in den vergangenen Jahren an drei größeren Fiction-Projekten versucht. Ein durchschlagender Erfolg war keins von ihnen - im Gegenteil. Nun schickt der Sender Ende September die nächste fiktionale Eigenproduktion auf Sendung. "Team 13 - Freundschaft zählt" startet am Montag, den 24. September. Fünf Folgen werden zur besten Sendezeit ausgestrahlt, los geht’s mit einer Doppelfolge.

RTL II bezeichnet die Serie als "Young-Fiction-Jugenddrama", produziert wurde das Format von Filmpool Entertainment. Regie führte der mit dem Young Director Award ausgezeichnete Mario Zozin. "Team 13 - Freundschaft zählt" wird wohl deutlich weniger aussehen wie eine klassische Fiction-Serie, das zeigt sich schon beim Blick auf den Cast. Zum Erfolg führen soll die Serie nämlich unter anderem auch Ingo Kantorek, ein Hauptdarsteller von "Köln 50667". In weiteren Rollen sind Matilda Merkel und Marc Rissmann zu sehen.

Die Serie verbindet das Schicksal von sechs Jugendlichen in einer Jugendschutzstelle, die alle nur "die 13" nennen. Kantorek verkörpert Gruppenleiter Alex. So beschreibt der Sender die Serie: Als Hannas Mutter einmal mehr ausrastet und gewalttätig wird, flieht die 16-Jährige von zu Hause. Eine tiefe Brandwunde zeichnet ihren Körper und ihre panische Flucht endet in den Armen von Raphael, einem 17-Jährigen Bewohner der Jugendschutzstelle Mittelbach. Dort leben Jugendliche aus unterschiedlichen Verhältnissen zusammen, doch sie alle eint eine schlimme Vergangenheit. Für die Jugendlichen ist "die 13" ein neues Zuhause - und auch Hanna findet dort ihren Platz. Zusammen mit den anderen Teenagern möchte sie ihren Vater finden. Doch die Suche ist beinahe aussichtslos. Und dennoch hält das "Team 13" zusammen und zeigt, dass Freundschaft über allem steht. Schon bald wird Raphael Hannas engster Vertrauter. Doch ihre junge Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, als Raphael einen Schritt zu weit geht.

"Wir erreichen nicht die Zuschauer, die Vergleichbares bei den anderen Sendern schauen, und unser eigenes Publikum ist eher irritiert von konventioneller deutscher Fiction", sagte RTL-II-Senderchef Andreas Bartl im März im DWDL.de-Interview. Ziel sei es, so Bartl damals, das Publikum der Vorabendserien in die Primetime zu holen. "Team 13 - Freundschaft zählt" ist nun einer der ersten Versuche, das umzusetzen.

