Joko und Klaas laden Promis zum "Duell um die Welt"

Joko und Klaas werden auch weiterhin im "Duell um die Welt" zu sehen sein, künftig sollen an der Show aber auch andere Promis teilnehmen. Voraussichtlich noch in diesem Jahr zeigt ProSieben eine Ausgabe, bei der auch Steven Gätjen um die Welt geschickt wird.



14.09.2018 - 15:08 Uhr von Timo Niemeier 14.09.2018 - 15:08 Uhr

In der Vergangenheit gab es mehrfach Spekulationen rund um ein mögliches Ende der ProSieben-Show "Das Duell um die Welt". Das hatte der Sender zwar immer dementiert, inzwischen laufen aber weniger Ausgaben als früher. 2016 pausierte die Show komplett, im vergangenen Jahr zeigte ProSieben zwei Ausgaben, die waren dafür erstmals live. Nun öffnet man das "Duell um die Welt" auch für andere Promis, Joko und Klaas bleibe allerdings auch weiterhin an Bord.

Bereits bei der Vertragsverlängerung mit den beiden Moderatoren kündigte ProSieben Anfang des Jahres an, dass es mit dem "Duell um die Welt" weitergehen soll (DWDL.de berichtete). Nun sagte Steven Gätjen in der RocketBeans-Sendung "Kino+", dass er demnächst in der Show zu sehen sein wird. Laut Gätjen soll diese Sendung Ende November oder Anfang Dezember bei ProSieben gezeigt werden.

Von ProSieben heißt es dazu gegenüber DWDL.de: "Joko & Klaas duellieren sich weiter im ‘Duell um die Welt’. Für die ein oder andere epische Aufgabe laden sie prominente Supporter in ihre Show." Gätjen kündigte bereits an, dass es ihn unter anderem nach Japan verschlagen hat. Auch die neuen Folgen der Show werden von Jeannine Michaelsen kommentiert.

