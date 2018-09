"48h Single": RTL II stellt Promi-Beziehungen auf die Probe

© RTL II

Was passiert, wenn Promi-Paare zwei Tage lang getrennt sind und machen dürfen, was sie wollen? Diese Frage will RTL II in einem neuen Format namens "48h Single" beantworten. Eine Pilotfolge gibt es Anfang Oktober zu sehen.



14.09.2018 - 15:39 Uhr von Alexander Krei 14.09.2018 - 15:39 Uhr

Wie es ist, wenn Promis von Hartz IV leben müssen, hat RTL II bereits herausgefunden. Nun will der Sender auch noch Beziehungstests anstellen: "48h Single - Promis testen ihre Liebe" nennt sich ein neues Format, von dem zunächst eine Pilotfolge ausgestrahlt werden soll. Zu sehen gibt es diese am Montag, den 1. Oktober um 23:15 Uhr. Hinter der Sendung steht die Produktionsfirma Joker Productions.

Für das Projekt konnte RTL II den durch "DSDS" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bekannt gewordenen Sänger Joey Heindle und seine Ehefrau Justine gewinnen. Die Regeln sehen vor, dass für 48 Stunden alle Beziehungsregeln ausgesetzt sind und es keine Konsequenzen für ihr Handeln gibt - und mit gerade mal vier Nachrichten dürfen sie in dieser Zeit Kontakt halten.

Nach zwei Tagen sehen die beiden schließlich getrennt voneinander, was der Partner während der Trennung erlebt hat. Anschließend gilt es zu entscheiden, ob sie eine Aussprache wünschen.

Teilen