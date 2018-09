"Love Island": RTL II auch mit Online-Zahlen sehr zufrieden

© RTL II

Schon 2017 war "Love Island" online, anders als im TV, ein großer Erfolg für RTL II. Nun hat der Sender erstmals einen Einblick in die neuesten Digital-Zahlen gegeben - und die liegen teils deutlich über denen aus dem vergangenen Jahr.



Aus Quotensicht ist "Love Island" im vergangenen Jahr kein durchschlagender Erfolg für RTL II gewesen. Weil das Format online aber für einen großen Buzz sorgte, wurde eine zweite Staffel bestellt. Ähnlich wie in Großbritannien feiert RTL II damit nun auch im klassischen Fernsehen grandiose Werte, erst am Donnerstag holte "Love Island" bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals einen zweistelligen Marktanteil in Höhe von 11,1 Prozent. Bei den ganz jungen 14- bis 29-Jährigen lief es mit bislang bis zu 23,9 Prozent sogar noch deutlich besser. Und auch die Online-Zahlen können sich sehen lassen.

Seit dem Start am 10. September kommt "Love Island" bei TV Now, auf der Webseite von RTL II und via HbbTV und der offiziellen App auf 8,3 Millionen Videoviews. Im Vergleich zur ersten Staffel sei das eine Steigerung um das 3,4-fache, heißt es vom Sender. Bei TV Now gehört "Love Island" seit dem Start zu den beliebtesten Formaten - und jetzt ist ja gerade erst einmal Halbzeit. Eineinhalb Wochen läuft die Show noch.

Auf Facebook und Instagram verfolgen mittlerweile mehr als 233.000 User das Geschehen, auch das ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Die App zur Sendung, in der die Zuschauer unter anderem über Kandidaten abstimmen können, wurde seit der ersten Staffel rund 377.000 Mal heruntergeladen. Auf Youtube erzielten die Clips der zweiten Staffel bislang rund 5,5 Millionen Videoviews.

