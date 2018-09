"Bild" berichtet: Keine feste "Topmodel"-Jury mehr

© ProSieben/Martin Ehleben

Wie die "Bild" berichtet, soll es bei der ProSieben-Show "Germany’s Next Topmodel" keine feste Jury mehr geben. Demnach sei nur Heidi Klum fix, hinzu kämen wechselnde Gast-Juroren. Beim Sender will man das weder bestätigen noch dementieren.



22.09.2018 - 11:02 Uhr von Timo Niemeier 22.09.2018 - 11:02 Uhr

Auf die Fans von "Germany’s Next Topmodel" könnten in der kommenden Staffel größere Veränderungen zukommen. Bereits bekannt war, dass Juror Thomas Hayo nicht mehr dabei sein wird (DWDL.de berichtete). Nun berichtet die "Bild", dass es neben Heidi Klum künftig gar keine feste Jury mehr geben soll. Stattdessen sollen wechselnde Gast-Juroren über die Teilnehmerinnen urteilen. In der letzten Staffel saß auch Michael Michalsky neben Klum und Hayo.

Die "Bild" beruft sich in ihrem Bericht auf "Produktionskreise". Als Gast-Juroren mit dabei sind laut der Boulevardzeitung Fotografin Ellen von Unwerth, Designer Philipp Plein und auch Ex-Juror Hayo. Auch Klums aktueller Freund Tom Kaulitz sowie dessen Bruder Bill (beide Tokio Hotel) sollen demnach künftig Auftritte in der Show haben. Die "Bild" zitiert einen angeblichen Insider: "Das neue Konzept vereinfacht vor allem strukturell vieles. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Terminprobleme bei den Juroren während der Dreharbeiten. Zudem wird die Produktion auch aus finanzieller Sicht günstiger." Bei ProSieben will man den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Sendersprecher Christoph Körfer sagt gegenüber DWDL.de: "ProSieben wird wie jedes Jahr pünktlich zum Start der #GNTM-Dreharbeiten die neue Jury und das Konzept zur neuen Staffel vorstellen. Bis dahin können alle gerne spekulieren. Wir arbeiten daran, dass die Show weiter so im Gespräch bleibt wie sie es augenscheinlich ist." Dazu gehöre auch, so Körfer weiter, dass man weiterhin "die großen Namen der internationalen Fashion-Welt" in der Sendung treffe. Heidi Klum bekommt demnächst übrigens eine neue Fashionshow - allerdings nicht bei ProSieben, sondern bei Amazon. Dafür gibt sie sogar ihre US-Show "Project Runway" auf, in der sie seit 2004 zu sehen war und die sie mit aufgebaut hatte (DWDL.de berichtete).

