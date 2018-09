RTL startet neue Mario-Barth-Show im Oktober

© MG RTL D / Sebastian Drüen

"Die Wahrheit über Mann und Frau" will Mario Barth in seiner neuen RTL-Show zutage fördern - und helfen sollen ihm dabei Grundschulkinder, die er zum Thema befragt hat. Im Oktober geht das neue Format an den Start.



25.09.2018 - 14:51 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2018 - 14:51 Uhr

RTL hat einen Sendetermin für das neueste Format von Mario Barth festgelegt. Auch wenn's diesmal nicht um Steuerverschwendung oder ähnliche Aufreger geht, sondern Mario Barths Lieblingsthema "Männer vs. Frauen" auf dem Plan steht, setzt RTL wieder auf den Mittwochabend. "Mario Barth präsentiert: Die Wahrheit über Mann und Frau" läuft ab dem 24. Oktober vier Wochen lang mittwochs um 20:15 Uhr.

Mario Barth hat für die Sendung im Vorfeld eine Umfrage unter 100 Kindern durchgeführt, die Fragen zu verschiedenen Kategorien gestellt bekommen haben. Als Beispiele gibt RTL an: "Darf ein Mann ohne seine Frau in den Urlaub fahren?", "Wer sollte mehr Geld verdienen? Männer oder Frauen?" oder "Wer fährt besser Auto?". Pro Sendung stellt Mario die lustigsten und überraschendsten Fragen und Antworten seiner Umfrage vor. Noch bevor die Kids in den Einspielern zu Wort kommen, beraten sechs prominente Gäste über das mögliche Ergebnis der Befragung und erzählen von Erfahrungswerten mit den eigenen Kindern. Dann darf das Studiopublikum bestehend aus 100 Männern und 100 Frauen tippen, wie die Kinder wohl abgestimmt haben. Der Block, der im Mittel näher am richtigen Ergebnis der Umfrage ist, gewinnt dabei nicht nur die Runde, einer von ihnen wird auch umgehend von Mario Barth belohnt.

Teilen