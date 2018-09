ZDF Enterprises koproduziert neue Nordic-Noir-Reihe

© ZDF Enterprises

Im Oktober wird die neue Krimireihe "Sthlm Requiem", die auf den Bestsellern der schwedischen Autori Kristina Ohlsson beruht, offiziell vorgestellt. Mit an Bord ist auch ZDF Enterprises, das als Koproduzent fungiert und den Weltvertrieb in die Hand nimmt.



28.09.2018 - 12:23 Uhr von Alexander Krei 28.09.2018 - 12:23 Uhr

ZDF Enterprises steigt als Koproduzent bei der schwedisch-deutschen Krimiserie "Kristina Ohlsson's Sthlm Requiem" ein und auch den Weltvertrieb übernehmen. Ohlssons Beststeller um die Kriminologin und Ermittlerin Frederika Bergmann dienen als literarische Basis für die auf zunächst zehn Folgen angelegte Reihe. Versprochen werden grauenvolle und düstere Fälle, in denen die Schauspielerin Miv Mjönes die Hauptrolle übernimmt.

Die Drehbuch-Autoren der Nordic-Noir-Reihe sind Jörgen Hjerdt und Pauline Wolff. Die konzeptuelle Leitung hat Karin Fahlén übernommen, die gemeinsam mit Regiekollegin Lisa Ohlin inszeniert. Hinter dem Serien-Projekt steht die Firma Black Spark Film & TV/Kärnfilm, neben ZDF und ZDF Enterprises fungeiren auch C More, TV4 und Nice Drama sowie Chimney Pot und Lunanime als Koproduzenten. Produzenten sind Piodor Gustafsson, Martina Stöhr und Petra Jönsson.

Das ZDF will die ersten fünf Folgen im kommenden Jahr auf dem Sendeplatz am Sonntagabend um 22:00 Uhr ausstrahlen. Der internationale Launch soll zur TV-Messe MIPCOM im Oktober in Cannes stattfinden. Dort werden dann auch Cast und Crew vor Ort sein.

