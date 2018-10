RTL zeigt neue Jenke-Doku auf ungewohntem Sendeplatz

© MG RTL D

Bislang war Jenke von Wilmsdorff mit seinen RTL-Formaten stets am Montagabend zu sehen, für die neue Sendung "Jenke über Leben" kann er auf "Ninja Warrior" als Vorlauf bauen. Die erste Folge soll Anfang November ausgestrahlt werden.



02.10.2018 - 14:51 Uhr von Alexander Krei 02.10.2018 - 14:51 Uhr

"Jenke über Leben" nennt sich das neue RTL-Format mit Jenke von Wilmsdorff. Angekündigt hat der Sender die Reportage bereits im Sommer auf den Screenforce Days, nun steht auch der Ausstrahlungstermin fest - und der kommt ein wenig überraschend. Zu sehen gibt es die erste Folge nämlich am Freitag, den 2. November um 22:55 Uhr und damit im Anschluss an "Ninja Warrior Germany".

Thematisch passen die Sendungen aber durchaus gut zusammen: Wo der Sender aktuell noch die neue Phsyical Gameshow "Showdown" zeigt, wird Jenke von Wilmsdorff demnächst in der Wildnis auf Tim Mälzer treffen. Beide müssen innerhalb von zwei Tagen unter extremen Bedingungen einen magischen Ort am Ende der Welt erreichen, den nur Einheimische kennen. Dabei sollen sie an ihre körperlichen und psychischen Grenzen kommen und zugleich tiefe Gespräche führen, heißt es in der Beschreibung.

Unterdessen wird Jenke von Wilmsdorff bereits in der kommenden Woche am Montagabend mit einer neuen Folge von "Das Jenke-Experiment" zu sehen sein. Darin will der Reporter versuchen, sich endgültig das Rauchen abzugewöhnen.

