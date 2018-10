Little Dot Studios soll RTL II auf YouTube helfen

© RTL II

In der Hoffnung, die Reichweiten von "Love Island" und "Hilfe mir" auf YouTube zu erhöhen, setzt RTL II auf eine Zusammenarbeit mit Little Dot Studios. Fortan verantwortet das Unternehmen das Management der beiden Programmmarken.



05.10.2018 - 11:02 Uhr von Alexander Krei 05.10.2018 - 11:02 Uhr

RTL II hat Little Dot Studios damit beauftragt, den digitalen Auftritt seiner Formate "Love Island" und "Hilf mir" auf YouTube zu betreuen. Little Dot Studios arbeitet mit über 150 Kunden zusammen, darunter Sender, Produktionsfirmen, Marken und Sportrechteinhaber. Für RTL II soll das Unternehmen nun das Management der beiden Programmmarken auf der Video-Plattform verantworten und den regelmäßigen Upload von Inhalten steuern. Dazu zählen Clips, Compilations und Playlists.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Little Dot Studios", sagt Julian Krietsch, Executive Vice President Channel Strategy & Content Distribution bei RTL II. "Die Kombination aus datengetriebenem Arbeiten und kreativem Gespür macht Little Dot Studios für uns zu genau dem richtigen Partner." James Loverdige, Senior Partnerships Manager bei Little Dot Studios, sieht die Zusammenarbeit auch als "ausgezeichnete Gelegenheit, unsere Expertise in diesem wichtigen Segment auf den deutschen Markt zu bringen".

