Sixx nimmt "Austria's Next Topmodel" ins Programm

Vor einiger Zeit hat Sixx schon einmal die österreichische Version der Topmodel-Suche auch in Deutschland gezeigt, nach mehreren Jahren Pause versucht man es nun nochmal "Austria's Next Topmodel". Einen Wechsel gibt's unterdessen am Vorabend



06.10.2018 - 12:09 Uhr von Uwe Mantel 06.10.2018 - 12:09 Uhr

Nachdem Sixx im Frühjahr schon "Germany's Next Topmodel" eine zweite Heimat bot und mit den Wiederholungen der ProSieben-Sendung zur besten Sendezeit einen Tag nach der Erstausstrahlung recht solide Quoten erzielte, gibt der Frauensender der ProSiebenSat.1-Gruppe nun auch der österreichischen Version nochmal eine Chance: Ab dem 26. Oktober wiederholt Sixx die achte Staffel von "Austria's Next Topmodel", die in Österreich bereits im Herbst 2017 zu sehen gewesen war.

Sixx hatte schon in den Jahren 2012 und 2013 einige Staffeln von "Austria's Next Topmodel" gezeigt, danach aber davon Abstand genommen. Zur achten Staffel gab es bei der österreichischen Topmodel-Suche nun einige Änderungen: Nach der Übernahme des Senders ATV durch ProSiebenSat.1 verschob die endergruppe die Sendung konzernintern von Puls4 zu ATV, zudem gab es mit Eveline Hall eine neue Gastgeberin, die Melanie Scheriau ablöste. Die ersten Staffeln waren noch von Lena Gercke, Gewinnerin der ersten Topmodel-Staffel in Deutschland, moderiert worden.

An der Seite von Eveline Hall bilden Marina Hoermanseder und Daniel Bamdad die Jury. Anders als bei "Germany's Next Topmodel" herrscht beim Österreichischen Pendant übrigens schon seit einigen Jahren Gleichberechtigung: Es treten sowohl männliche als auch weibliche Kandidaten zum Model-Casting an.

Ein Blick ins Sixx-Programm Ende Oktober zeigt unterdessen auch noch eine Änderung im Vorabendprogramm: Nachdem dann alle vier Staffeln von "Unforgettable" wiederholt wurden, verschwindet die Krimiserie erstmal wieder aus dem Programm, stattdessen übernimmt ab dem 26. Oktober "Body of Proof" montags bis freitags um 18:30 Uhr das Ruder. Mit der Chronologie nimmt es Sixx dabei allerdings nicht so genau: Kurioserweise läuft nach der ersten Folge am Donnerstag am Freitag direkt Folge 8 der ersten Staffel.

