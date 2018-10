RTL-Anwaltsserie "Beck is back!" nach Italien verkauft

© MG RTL D / Conny Klein

FOX Italia ist auf die im Frühjahr gestartete RTL-Serie "Beck is back!" aufmerksam geworden und hat sich die Ausstrahlungsrechte gesichert. Nachschub ist bereits gesichert, denn RTL hat bei UFA Fiction bereits eine Fortsetzung bestellt.



09.10.2018 - 11:03 Uhr von Alexander Krei 09.10.2018 - 11:03 Uhr

Fremantle hat die RTL-Anwaltsserie "Beck is back!" mit Schauspieler Bert Tischendorf in der Hauptrolle nach Italien verkauft. Dort plant FOX Italia die Ausstrahlung der zehn Folgen umfassenden ersten Staffel, die hierzulande im Frühjahr zu sehen war. Im Schnitt hatten fast zwei Millionen Zuschauer eingeschaltet, der Marktanteil lag bei mäßigen 11,2 Prozent in der Zielgruppe - das Staffel-Finale markierte allerdings mit 12,5 Prozent einen Bestwert.

Inhaltlich geht es um Hannes Beck (Bert Tischendorf), dessen Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Seine Ehefrau, die Staatsanwältin Kirsten (Annika Ernst), geht mit ihrem Kollegen (René Steinke) fremd und Hannes zieht aus – mit den Kindern. Zum ersten Mal in seinem Leben muss Hannes arbeiten gehen, doch sein Jura-Studium ist ewig her, von der Praxis hat er wenig Ahnung. Aus der Not heraus wird er Pflichtverteidiger und stellt kurzerhand seine 54-jährige Putzhilfe Yasmina (Andreja Schneider), eine ehemalige Richterin aus Kroatien, als Rechtsanwaltsgehilfin ein.

Hinter "Beck is back!" steht die Produktionsfirma UFA Fiction, Produzent und Headautor ist Tommy Wosch, Producerin Silke Winter. Regie führt Ulli Baumann ("Ritas Welt", "Nikola"). Eine zweite Staffel ist für das kommende Jahr geplant.

Mehr zum Thema "Beck is back!": Drehstart für zweite Staffel laufen RTL-Serie "Beck is back!" verabschiedet sich mit Bestwert



Teilen