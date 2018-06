"Beck is back!": Drehstart für zweite Staffel laufen

© MG RTL D / Stefan Erhard

Nachdem RTL grünes Licht für die Fortsetzung gegeben hat, laufen derzeit die Dreharbeiten für die zweite Staffel von "Beck is back!" mit Bert Tischendorf in der Hauptrolle. Zehn neue Folgen der Anwaltsserie sollen bis Ende des Jahres entstehen.



22.06.2018 - 14:01 Uhr von Alexander Krei 22.06.2018 - 14:01 Uhr

Dass "Beck is back!" in die zweite Staffel gehen wird, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Jetzt haben in Berlin und Umgebung die Dreharbeiten für die zweite Staffel der RTL-Anwaltsserie begonnen. In den Hauptrollen sind erneut Bert Tischendorf und Andreja Schneider zu sehen, außerdem sind Julia Dietze, Annika Ernst, René Steinke, Simon Licht und Serkan Cetinkaya wieder mit dabei. Ergänzt wird der Hauptcast durch Tanja Hirner in der Rolle des Kindermädchens Sarah Schilken.

Bis Anfang November will UFA Fiction insgesamt zehn 45-minütigen Folgen produzieren. Die im Writers' Room entstandene Serie verantwortet Tommy Wosch als Headautor und Produzent, unter der Regie von Ulli Baumann ("Ritas Welt", "Nikola"). Producerin der zweiten Staffel ist Viola-Franziska Bloess. Die RTL-Bereichsleitung Fiction liegt bei Philipp Steffens, Redakteurin ist Petra Hengge. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.

Und so geht's weiter: Im Kampf für Gerechtigkeit übernimmt Pflichtverteidiger und Vierfachvater Hannes Beck (Tischendorf) in der zweiten Staffel die ganz schwierigen Fälle. Im Privatleben beschließt er der alleinerziehende Vater nach einem Beinahe-Unfall, das 28-jährige Kindermädchen Sarah einzustellen. Die junge Frau erobert mit ihrer direkten Art und ihrem Humor sofort die Herzen und schon bald stellt sich auch die Frage, ob sich der Pflichtverteidiger in sein Kindermädchen verliebt.

Die erste Staffel hatten im Frühjahr im Schnitt rund 1,9 Millionen Zuschauer gesehen, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 11,2 Prozent in der Zielgruppe - zuletzt zeigte die Tendenz aber leicht nach oben. Das Staffel-Finale verzeichnete mit 12,5 Prozent den besten Wert.

