"Rocco Schiavone" ermittelt bald wieder bei FOX

Vier neue Folgen der italienischen Krimiserie "Rocco Schiavone" mit Marco Giallini in der Hauptrolle werden ab Ende des Jahres bei FOX zu sehen sein. Es handelt sich dabei um die zweite Staffel, die auf Romanen von Antonio Manzini basieren.



10.10.2018 - 12:13 Uhr von Alexander Krei 10.10.2018 - 12:13 Uhr

Der Pay-TV-Sender FOX hat die Ausstrahlung der zweiten Staffel von "Rocco Schiavone" angekündigt. Rund um den Jahreswechsel soll es diese zu sehen geben: Vier neue 90-minütige Episoden laufen ab dem 18. Dezember jeweils donnerstags um 21:00 Uhr. Wie schon bei der ersten Staffel wird FOX auch diesmal wahlweise das italienische Original und die deutsche Synchronfassung anbieten. Die Hauptrolle übernimmt erneut der Schauspieler Marco Giallini.

Die italienische Serie basiert auf dem Roman "Der Gefrierpunkt des Blutes" von Bestseller-Autor Antonio Manzini und handelt vom Kommisar Rocco Schiavone, der nicht das ist, was man unter einem vorbildlichen Polizisten versteht: Mit seinem sarkastischen, charismatischen und launischen Temperament nimmt es der Römer nicht allzu genau mit dem Gesetz. Als er Selbstjustiz begeht, wird der alternde Kommissar in das provinzielle, bergige Aostatal zwangsversetzt, wo er weiterhin Mordfälle löst.

Im Anschluss an die lineare Ausstrahlung werden sämtliche Episoden auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV zum Abruf bereitgestellt.

