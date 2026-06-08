© FIFA / DAZNPünktlich zu Start der Fußball-WM ist das Angebot von FIFA+ auf DAZN verfügbar. Mit dem Launch würden erstmals sämtliche FIFA-Inhalte gebündelt auf einer zentralen Plattform verfügbar gemacht, teilte DAZN mit. Insgesamt werde FIFA+ auf DAZN jährlich rund 8.500 Live-Spiele in ausgewählten Märkten übertragen. Dazu zählen Wettbewerbe aus etwa 100 FIFA-Mitgliedsverbänden, die durch die Integration eine deutlich größere internationale Sichtbarkeit erhalten sollen. Neben Live-Inhalten soll außerdem ein umfangreiches Archiv verfügbar gemacht werden, auch Dokumentationen und Serien sind Teil des Angebots. "Die Integration von FIFA+ in DAZN ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, den Fußball wirklich global und für alle zugänglich zu machen", sagte Mattias Grafström, FIFA-Generalsekretär, zur Partnerschaft. "Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 gehen wir nun die nächsten Schritte beim Aufbau des globalen 'Home of Football' an, indem wir Wettbewerbe, Inhalte und Storytelling auf einer einzigen Plattform vereinen und gleichzeitig unseren FIFA-Mitgliedsverbänden neue Möglichkeiten bieten, ihr Publikum weltweit zu vergrößern." Und Shay Segev, CEO der DAZN Group, erklärte: "Die Einführung von FIFA+ ermöglicht es Fans überall, als Teil der weltweit größten Fußball-Community kostenlos auf Spiele, legendäre Momente und exklusive Inhalte auf DAZN zuzugreifen."
© privatNoch ein weiterer Neuzugang: Robert Andrich, Kapitän von Bayer Leverkusen, wird Teil des WM-Teams von MagentaTV. Als Experte und Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss übernimmt der 31-Jährige in den kommenden Wochen gleich zwei Funktionen. Nach Thomas Müller und Jonas Hofmann ist Robert Andrich bereits der dritte aktive Spieler im Magenta TV-Team. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin", räumte Andrich ein, er habe aber "auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten." Seinen ersten Einsatz hat Robert Andrich gleich beim WM-Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. MagentaTV-Chef Arnim Butzen: "Mit Robert Andrich gewinnen wir einen aktiven Spieler als Experten, der seit Jahren in der Bundesliga und international auf dem Platz den Takt vorgibt. Er kann Teams führen, weiß, auf was es bei einer WM ankommt und kennt die meisten Spieler aus der Nationalmannschaft sehr gut. Robert analysiert, wie er spielt: nah dran, meinungsstark, mit Übersicht. Er wird das, was auf dem Platz für einige erst auf den zweiten Blick sichtbar passiert, in die Wohnzimmer transportieren – ungefiltert, ehrlich und mit der klaren Kante, die ihn auf dem Platz zum Leader macht."
© Deutsche TelekomDie Telekom bringt alle Treffer der Abendspiele kostenlos auf mehr als 3.500 digitale Screens, vor allem von Ströer. Die Displays stehen an Bahnhöfen sowie an U- und S-Bahnstationen in nahezu allen deutschen Großstädten. Zusammengestellt werden die Torsequenzen dabei mithilfe Künstlicher Intelligenz, die Ausstrahlung soll mit einem Zeitversatz von maximal drei Minuten erfolgen. Zudem ist geplant, Highlight-Sequenzen der Nachtspiele am darauffolgenden Morgen in Deutschlands größten Städten und zusätzlich auch in Telekom-Shops auf rund 2.000 Bildschirmen zu zeigen. "Über die digitalen Screens ermöglichen wir so noch mehr Fans in Deutschland, das Turnier mitzuerleben - nahezu live am Abend und mit den Highlights der Nacht am nächsten Morgen", so Sven Grümer, Leiter Media und Launch- & Lifecycle-Management bei der Telekom Deutschland. Bereits bei der EM 2024 hatte die Telekom eine ähnliche Aktion gestartet.
© waipu.tvwaipu.tv hat mit "Find the Pro" und "WM Team-Check" zwei neue Kanäle zur Fußball-WM gestartet, die allen Kundinnen und Kunden in sämtlichen Paketen zur Verfügung gestellt werden sollen IIn jeder Folge von "Find the Pro" gilt es, einen echten Profifußballer unter mehreren Kandidaten zu identifizieren. Eine prominent besetzte Jury bestehend aus wechselnden Gästen und dem Gastgeber Diyar Acar nehmen die Teilnehmer dabei unter die Lupe. Mit dabei sind unter anderem Marco Reus, Arturo Vidal, Alphonso Davies, Nico Schlotterbeck, Luis Díaz und Deniz Undav, aber auch Pietro Lombardi, KC Rebell und Elias Nerlich. Der Channel "WM Team-Check" wiederum soll Fußballfans "wertvolle Einblicke in die teilnehmenden Mannschaften der Weltmeisterschaft" liefern. Alle WM-Teams werden dort in eigenen Porträts vorgestellt. Ergänzt wird das Angebot durch die Vorstellung der jeweiligen Schlüsselspieler und Stars, die das Turnier prägen könnten.
© DAZNDAZN hat die weltweitweiten Übertragungsrechte an der Canadian Football League (CFL) erworben. Der nun geschlossene Vertrag gilt für den Zeitraum zwischen 2027 und 2032. Außerhalb Nordamerikas sollen dabei alle CFL-Inhalte kostenlos auf DAZN verfügbar gemacht werden, teilte der Streamingdienst mit. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit DAZN, dem weltweit führenden Anbieter im Bereich Sportmedien und Innovation", sagte Stewart Johnston, Commissioner der CFL. "Von unseren ersten Gesprächen an haben sie sich konsequent um die CFL bemüht. Dieser Tatendrang und die Leidenschaft für unseren Sport - gepaart mit modernster Technologie, einem unerschütterlichen Engagement für den Football und einer beispiellosen globalen Reichweite - werden allen CFL-Fans ein völlig neues Seherlebnis bieten und gleichzeitig einem breiteren Publikum den Canadian Football näherbringen."
Sport in Zahlen
© DF1Neben Tennis und Formel 1, die bekanntlich gleich mehreren Sendern starke Quoten bescherten, stand am Wochenende auch die MotoGP auf dem Programm. Die Live-Übertragung des Rennens aus Ungarn verzeichnete ab 14:00 Uhr im Schnitt bei Sky allerdings nur rund 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 0,7 Prozent in der Zielgruppe - kein Vergleich also zur Formel 1, wo später über eine halbe Million Menschen einschalteten. Mit Moto3 und Moto2 waren im Vorfeld für Sky Marktanteile von 0,3 und 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin. Ein größerer Quoten-Erfolg war die MotoGP derweil für den Free-TV-Sender DF1, der ab 14:00 Uhr auf starke 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Mit Handball war danach hingegen nichts holen: Für das Finale der EHF Champions League der Frauen wurde nur ein Marktanteil von 0,0 Prozent ausgewiesen.