DMAX ist ab November wieder im "Goldrausch in Alaska"

Die neunte Staffel der US-Dokuserie "Goldrausch in Alaska" findet im November ihren Weg ins deutsche Fernsehen, DMAX zeigt dann insgesamt 21 frische Folgen. In den USA beginnt die Ausstrahlung ebenfalls erst in wenigen Tagen.

DMAX hat die Ausstrahlung neuer Folgen von "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" in Aussicht gestellt. Die 21 Episoden der mittlerweile neunten Staffel sind ab dem 18. November immer sonntags zur besten Sendezeit zu sehen. Auch die achte Staffel lief ab November 2017 auf diesem Sendeplatz und war für den Sender mit bis zu 2,9 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg. DMAX ist damit zudem wieder sehr nah an der US-Ausstrahlung dran: Dort startet die neue Staffel erst in wenigen Tagen.

Am 18. November wird DMAX aber bereits schon um 19:15 Uhr in einem Special einen ersten Ausblick auf die neue Staffel werfen und darin auch auf zurückliegende Folgen blicken. Mit dem Abschied von Todd Hoffmann hat sich einiges geändert: Rick Ness, bislang sechs Jahre an der Seite von Parker Schnabel, hat nun seine eigene Crew an Greenhorns und einen eigenen Claim am Yukon. Nun startet er als sein eigener Chef in die neue Saison. Parker und Tony hingegen geraten bei einem Streit über Nutzungsgebühren für den Zugang zu den Abbaugebieten gehörig aneinander. Am späten Abend des 18. Novembers geht es thematisch übrigens passend weiter, dann zeigt DMAX nämlich ab 22:15 Uhr eine neue Folge von "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas".

Die neuen Folgen von "Goldrausch in Alaska" sind damit nur kurz nach der Premiere der DMAX-Eigenproduktion "Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens" zu sehen. Das Format startet am 25. Oktober und ist fortan immer donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. Geplant sind acht Folgen, in denen zwölf Kandidaten dabei begleitet werden, wie sie in wenigen Wochen zu Goldgräbern ausgebildet werden.