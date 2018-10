Sport1 will die Suche nach "The Next Rocky" fortsetzen

© Sport1/Sebastian Heger

Auch nach dem Tod von Graciano Rocchigiani wird Sport die Box-Castingshow "The Next Rocky" fortsetzen. Das hat der Sender in Abstimmung mit Rocchigianis Familie beschlossen. "Er hätte gewollt, dass die Show weitergeht", sagte sein Bruder.



10.10.2018 - 14:28 Uhr von Alexander Krei 10.10.2018 - 14:28 Uhr

Etwas mehr als eine Woche nach dem Unfalltod von Graciano Rocchigiani hat sich Sport1 dazu entschieden, die Box-Castingshow "Sport1: The Next Rocky" fortsetzen zu wollen. Zu dieser Entscheidung sei man in engem Austausch mit der Familie, darunter seinem Bruder Ralf und seiner Tochter Janina, gekommen, teilte der Sender am Mittwoch mit. Schon am Donnerstag soll die fünfte Folge der Webserie veröffentlicht werden.

Zu Beginn wird es einen Beitrag geben, indem es um die Beweggründe geht, die zur Fortsetzung des Formats führten. Anschließend soll es wieder dienstags und donnerstags eine neue Folge zu sehen geben. Die Dreharbeiten bis zur Auswahl der vier Kandidaten, die es in die Livekämpfe schaffen, wurden nach Angaben des Senders vor Rocchigianis Tod weitestgehend abgeschlossen, allerdings wurden die kommenden Ausgaben noch einmal redaktionell überarbeitet.

Die Show sei für seinen Bruder ein wichtiges Projekt gewesen, sagte Ralf Rocchigiani. "Die Suche nach einem jungen Boxer, der großes Potenzial hat, eine absolute Herzensangelegenheit. Er hätte gewollt, dass die Show weitergeht, da bin ich mir sicher." Ähnlich äußerte sich auch Janina Rocchigiani: "Ich bedanke mich herzlich beim Sport1-Team für die tolle Anteilnahme, es hat uns alle sehr berührt. Mein Vater hat sich leidenschaftlich für 'seine' Boxer eingesetzt, daher ist eine Weiterführung der Sendung 'Sport1: The Next Rocky' genau das, was er sich gewünscht hätte."



Sport1-Boxchef Tobias Drews: "Als Mentor und Juror hat Graciano wie das gesamte Team und die Kandidaten das Projekt gelebt und war mit Leidenschaft mittendrin. Auch wenn er die Teilnehmer hart und ehrlich bewertete, war er für die jungen Boxtalente Vorbild und Legende. In seinem Namen und zu seinen Ehren werden wir das Format fortsetzen und alles geben, um unseren Freund und Kollegen stolz zu machen."

