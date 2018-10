TNT Comedy zeigt "Arthurs Gesetz" kurz vor Weihnachten

© Turner Broadcasting System Europe Limited & Goodfriends/ Hendrik Heiden

Bei EntertainTV steht "Arthurs Gesetz" bereits zum Abruf bereit, demnächst erfolgt dann auch die Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender TNT Comedy, für den die Serie ja eigentlich produziert worden ist. Gezeigt wird die Serie an drei Abenden in Folge.



11.10.2018 - 11:33 Uhr von Alexander Krei 11.10.2018 - 11:33 Uhr

Mit "Arthurs Gesetz" hat Turner erstmals eine Serie für seinen Pay-TV-Sender TNT Comedy produzieren lassen. Dass die Premiere bereits vor einigen Wochen bei EntertainTV der Telekom erfolgte, mutet allerdings ein wenig kurios an. Nun hat aber auch TNT Comedy einen Ausstrahlungstermin für die Serie mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck und Nora Tschirner in den Hauptrollen bekanntgegeben.

Der Sender wird die schwarzhumorige Produktion am 18., 19. und 20. Dezember jeweils um 20:15 Uhr ausstrahlen. An allen drei Tagen sollen demnach zwei Folgen am Stück gezeigt werden. Als ausführende Produzenten fungieren Moritz von der Groeben und Nataly Kudiabor von good friends sowie auf Senderseite Anke Greifeneder, Director Original Productions bei Turner Deutschland.

Jan Josef Liefers spielt in der Serie den arbeitslosen Arthur Ahnepol, der ein trostloses Dasein fristet. Gezeichnet von den Strapazen seiner unglücklichen Ehe und zu Tode gelangweilt, schmiedet er eines Tages einen morbiden Plan: Seine unausstehliche Gattin (Martina Gedeck) soll unter die Erde gebracht werden. Mit dem Geld aus der Lebensversicherung stünde einem Neustart mit seiner Geliebten nichts mehr im Wege.

Doch ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge. Und so tritt er eine Lawine desaströser Ereignisse los.

