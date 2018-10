Christian Rach heuert beim Spartensender health tv an

© RTL/Stefan Gregorowius

Einst bei RTL ein Quotenbringer, muss Christian Rach im Fernsehen nun kleinere Brötchen backen. Im nächsten Jahr wird er mit einer neuen Sendung beim Spartensender health tv zu sehen sein - und erstmals eine Kochshow präsentieren.



12.10.2018 - 10:07 Uhr von Alexander Krei 12.10.2018 - 10:07 Uhr

Bei RTL verzeichnete Christian Rach als "Restauranttester" zu Hoch-Zeiten mehr als sieben Millionen Zuschauer, doch zuletzt ist es im Fernsehen still geworden um den Koch. Im kommenden Jahr will Rach jedoch beim Spartensender health tv noch einmal neu anfangen: Wie jetzt bekannt wurde, läuft dort ab Januar die zunächst auf 50 Folgen angelegte Reihe "Gewusst wie: Rachs 5-Euro-Küche" im Vorabendprogramm.

Für Rach ist es eine doppelte Premiere, denn obwohl er in der Vergangenheit in vielen Küchen stand, so hat er selbst noch nie eine Kochshow im Fernsehen präsentiert. "health tv ist der einzige Fernsehsender, der sich ausschließlich mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Und Gesundheit liegt mir sehr am Herzen", sagte Christian Rach über seine neue TV-Heimat, in der er den Zuschauern künftig zeigen will, "wie man mit wenig Geld und wemig Zeit richtig leckere und gesunde Mahlzeiten zubereitet".

Aktuell sucht health tv noch nach Kandidaten, die zusammen mit Christian Rach am Herd stehen wollen. Darüber hinaus will der Koch während der Sendungen Fragen der Zuschauer beantworten, die diese über Facebook stellen können. Produziert werden soll die neue Sendung im Hamburger Hafen.

"Eine eigene Serie mit einem ehemaligen Sternekoch ist für uns ein außerordentlich erfreulicher Neuzugang. Ich schätze nicht nur die Kochkünste von Christian Rach. Er ist auch ein wichtiger Botschafter und Vorbild für eine gesunde Lebensweise", so Axel Link, Geschäftsführer von health tv. Der Sender hatte zuletzt schon mehrere bekannte Gesichter angeworben: So war Nina Ruge mit einer eigenen Sendung zu sehen und schon am Samstag startet mit "Lechtermann Gesundheit & Leben" ein neues Format mit Birgit Lechtermann, die aktuell auch in der ARD-Sendung "Live nach Neun" zu sehen ist.

Teilen