Sixx bringt Mysteryserie "Salem" bald zu Ende

Mit einiger Verspätung schafft es die Mysteryserie "Salem" doch noch zurück ins deutsche Fernsehen. Sixx wird ab November die dritte Staffel über die mächtige Hexe Marx Sibley ausstrahlen. Dabei handelt es sich jedoch um die letzten Folgen.



13.10.2018 - 13:19 Uhr von Alexander Krei 13.10.2018 - 13:19 Uhr

Fast zwei Jahre nach Ausstrahlung der letzten Folgen im US-Fernsehen wird demnächst auch Sixx die Mysteryserie "Salem" zu Ende bringen. Der Frauensender nimmt die zehn noch ausstehenden Folgen ab dem 1. November ins Programm und zeigt sie jeweils donnerstags um 22:00 Uhr in Doppelfolgen.

Die Serie spielt am Ende des 17. Jahrhunderts in der Zeit der Hexenverfolgung. Hier sind die Hexen allerdings nicht nur Opfer, sondern nehmen ihr Schicksal mit übernatürlichen Kräften selbst in die Hand. Ein großer Quoten-Erfolg war die Serie hierzulande übrigens nie - zuletzt schalteten zeitweise nur 50.000 Zuschauer ein.

