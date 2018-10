Sat.1 stellt "Alles oder Nichts"-Folgen vorab ins Netz

© Sat.1

In einer Woche startet Sat.1 seine neue Dailysoap "Alles oder Nichts" am Vorabend. Wer nicht so lange auf die Serie warten will, kann die ersten fünf Folgen schon bald online sehen. Sat.1 stellt die Episoden vorab ins Netz.



Sat.1 hat angekündigt, die ersten fünf Folgen der neuen Dailysoap "Alles oder Nichts" vorab im Internet zu zeigen. Bereits ab dem heutigen Montag sind die Episoden ab 18:30, und damit exakt sieben Tage vor der TV-Premiere, online zu finden. Zu sehen gibt es die Serie demnach auf der Webseite des Senders sowie in der entsprechenden Sat.1-App. Die TV-Ausstrahlung startet am 22. Oktober, zugunsten der Soap wird das Magazin "Endlich Feierabend" um eine halbe Stunde gekürzt (DWDL.de berichtete).

Mit "Alles oder Nichts" unternimmt Sat.1 einen weiteren Versuch, an den früheren Erfolg von "Verliebt in Berlin" oder auch "Anna und die Liebe" anzuknüpfen. Der letzte Versuch, eine Dailysoap am Vorabend zu etablieren, scheiterte 2015. Damals nahm man "Mila" mit Susan Sideropoulos nach nur wenigen Tagen wieder aus dem Programm.

Mit der neuen Dailysoap soll nun alles werden - auch inhaltlich wird sich die Serie von Producers at Work deutlich von "Mila" unterscheiden. In "Alles oder Nichts" geht es nicht um die vermeintlich große Liebe einer Frau in ihren besten Jahren, sondern um Macht, Geld und Intrigen. Nach dem Tod des schwerreichen Bauunternehmers Axel Brock erfahren seine unehelichen Kinder aus ärmlichen Verhältnissen von ihrem plötzlichen Millionenerbe - und Axels Frau Melissa und die gemeinsamen Kinder vom unerwarteten Zuwachs im Familienimperium.

Einfach wird es für "Alles oder Nichts" jedenfalls nicht - das kann man jetzt schon sagen. Mit "Endlich Feierabend" und "Genial Daneben - Das Quiz" fährt Sat.1 derzeit alles andere als gut, seit Wochen dümpeln die Quoten auf einem enttäuschenden Niveau. Ein Aufwärtstrend ist nicht zu erkennen. Und so liegt es nun an der neuen Dailysoap, endlich Schwung in den Vorabend zu bringen.

