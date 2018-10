"Borgen"-Autor macht Mordfall Kim Wall zur TV-Serie

© Per Arnesen

Der Fall der in einem selbstgebauten U-Boot ermordeten Journalistin Kim Wall ist um die Welt gegangen - und soll nun zu einer TV-Serie werden. Die Eltern des Opfers unterstützen das Projekt von "Borgen"-Autor Tobias Lindholm, das von einer RTL-Tochter umgesetzt wird.



22.10.2018 - 13:10 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2018 - 13:10 Uhr

Der Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall im August 2017 wird zur TV-Serie. Wall begab sich zur Recherche für einen Artikel auf das selbstgebaute U-Boot des Erfinders Peter Madsen, wo dieser sie ermordete. Danach sorgte er selbst für den Untergang des U-Boots. Inzwischen ist er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Die dänische Miso Film will das nun zur Serie machen und kooperiert dazu mit TV 2 aus Dänemark sowie TV4 & C More aus Schweden.

"The Investigation", so der offizielle Titel des Projekts, wird von Tobias Lindholm als Autor und Regisseur verantwortet. Lindholm war zuvor schon Regisseur des dänischen Oscarbeitrags "A War" aus dem Jahr 2015 sowie Autor der vielfach gelobten, dänischen Polit-Serie "Borgen". Nun also eine Serie über die ermordete Journalistin.

Im Mittelpunkt von "The Investigation" sollen die Ermittlungen der Kopenhagener Mordkommission rund um Inspektor Jens Møller stehen. Dieser kooperiert mit der Produktionsfirma ebenso wie die Eltern von Kim Wall. Um den internationalen Vertrieb der Serie kümmert sich die RTL-Group-Tochter Fremantle. Auch Miso Film gehört zum Medienkonzern.

In einer Fremantle-Mitteilung lassen sich Ingrid und Joachim Wall, die Eltern von Kim Wall, so zitieren: "Wir haben früh entschieden, dass Kims Schicksal nicht vergessen werden soll und wir haben im Verlauf des Falles eine enge Beziehung zu Jens Møller entwickelt." Gespräche mit Møller und Lindholm (Foto oben) hätten sie davon überzeugt, dass die Serie mit dem nötigen Respekt und aus der richtigen Perspektive erzählt werde. Lindholm selbst bezeichnet die Kooperation mit den Eltern Walls und dem Ermittler als "notwendig", um die Serie überhaupt umzusetzen. "Ich will keine Krimiserie machen, die durch den Täter oder das Verbrechen bestimmt wird. Ich bin interessiert an den Prozessen und den Menschen, die das Verbrechen gelöst haben sowie an den Menschen, die trotz allem ihr Leben weiterführen müssen." Das ist auch der Grund, weshalb der Mörder in der Serie nicht vorkommen wird. Die Produktion der Serie soll im kommenden Jahr beginnen.

