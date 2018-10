"Weihnachtsmann & Co. KG" kehrt Ende November zurück

© Super RTL

Die Bescherung kann kommen: Super RTL wird auch in diesem Jahr wieder "Weihnachtsmann & Co. KG" ins Programm nehmen. Ab Ende November ist der Serien-Klassiker aus dem Jahr 1997 im Vorabendprogramm zu sehen.



23.10.2018 - 11:31 Uhr von Alexander Krei 23.10.2018 - 11:31 Uhr

Alle Jahre wieder holt Super RTL seinen Zeichentrick-Klassiker "Weihnachtsmann & Co. KG" aus dem Archiv. Auch diesmal macht der Sender keine Ausnahme und zeigt die 26 Episoden der Serie ab dem 23. November in seiner Toggo-Schiene. Zu sehen gibt es "Weihnachtsmann & Co. KG" dann täglich um 18:15 Uhr.

Im Mittelpunkt steht der gutmütige Weihnachtsmann, der im Besitz einer Spielzeugfabrikationsmaschine ist, mit der er die Geschenke für die Kinder herstellt. Doch die schöne Ordnung im modernen Unternehmen wird durch wundersame Gestalten kräftig durcheinandergewirbelt. Kaum ist der Weihnachtsmann aus den Ferien zurück, um sich an die Arbeit zu machen, stiehlt der hinterhältige Grantelbart stiehlt die Spielzeugfabrikationsmaschine. Als der Weihnachtsmann und die drei Elfen Trixi, Guilfi und Jordi die Verfolgung aufnehmen, stürzt die Maschine in einen Abgrund.

Mehr als 20 Jahre haben die Geschichten inzwischen auf dem Buckel - und noch immer sorgen sie für gute Quoten. Kein Wunder also, dass Super RTL auch in diesem Jahr wieder an seiner Tradition festhalten wird.

