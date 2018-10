Universal TV holt Krimiserie "Carter" nach Deutschland

© Bell Media

In Kanada ist die Krimiserie "Carter" bereits vor ein paar Monaten bei Bravo zu sehen gewesen, nun holt Universal TV sie auch nach Deutschland. Im Januar 2019 zeigt der Sender alle zehn Folgen, beim Seriencamp in München gibt’s vorab die ersten beiden Episoden zu sehen.



29.10.2018 - 19:13 Uhr von Timo Niemeier 29.10.2018 - 19:13 Uhr

Universal TV, wie der frühere Universal Channel seit dem Sommer heißt, hat angekündigt, die kanadische Krimiserie "Carter" ab dem 7. Januar 2019 auszustrahlen. Der Bezahlsender zeigt die zehn Episoden der ersten Staffel immer montags ab 21 Uhr in Doppelfolgen sowie im Originalton. Besucher des Seriencamp Festivals in München können die ersten beiden Folgen der Serie bereits am 11. November sehen.

In "Carter" geht es um den kanadischen Schauspieler Harley Carter, der es zum beliebtesten TV-Detektiv Amerikas gebracht hat. Doch ein medienwirksamer Skandal treibt ihn in seine Heimat zurück, wo er prompt in echte Kriminalfälle verwickelt wird. Carter wird verkörpert von Jerry O’Connell ("Stand By Me", "Crossing Jordan"), der zuletzt auch eine Gastrolle bei "The Big Bang Theory" übernahm. An der Seite von O’Connell sind unter anderem Sydney Poitier-Heartsong ("Chicago P.D."), Kristian Bruun ("Orphan Black"), Sherry Miller ("The Virgin Suicides") und John Bourgeois ("X-Men") zu sehen. Produziert wurde die Serie von Bell Media und Amaze Film and Entertainment.

In Kanada lief die Serie zwischen Mai und Juli dieses Jahres beim Sender Bravo. Ob es eine zweite Staffel geben wird, ist derzeit noch nicht klar.

