Nitro und Deluxe Music kooperieren bei Kavka-Shows

In dieser Woche meldet sich Markus Kavka bei Nitro mit seiner Show "Smash Hits powered by Nitrolaut" zurück. Im Zuge dessen wird es erstmals eine Kooperation mit Deluxe Music geben, wo Kavka ebenfalls mit einer eigenen Sendung vertreten ist.



31.10.2018 - 12:43 Uhr von Alexander Krei 31.10.2018 - 12:43 Uhr

Dass Moderator Markus Kavka sowohl bei Nitro als auch bei Deluxe Music mit eigenen Musik-Formaten zu sehen ist, wollen die beiden Sender jetzt für sich nutzen. Wie Nitro und Deluxe Music gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigten, ist erstmals eine Kooperation geplant. Anlass ist die neue Staffel der Nitro-Show "Smash Hits powered by Nitrolaut", die ab Donnerstag zu sehen ist (DWDL.de berichtete).

Kavka wird sich während des Ausstrahlungszeitraums von vier Wochen inhaltlich auf seine Show "Kavka Deluxe" bei Deluxe Music beziehen und thematisch auf die Sendungen eingehen. Umgekehrt wird er in seiner montags ausgestrahlten Deluxe-Show auf die "Smash Hits" eingehen und auf die jeweilige nächste Sendung hinweisen. Konkret macht "Kavka Deluxe" vier Sendungen zu den Themen aus der Nitro-Show, in denen jeweils drei Videos in voller Länge gezeigt werden.



Daneben werden die beiden Sender auch Programmtrailer des jeweils anderen ins Programm nehmen und ein gemeinsames Gewinnspiel veranstalten, das mit Trailern und auf den Social-Media-Kanälen beworben wird. Dem Gewinner winkt ein Besuch bei einer Deluxe-Produktion mit Markus Kavka.

Stephan Schwarzer, Programmdirektor Deluxe Music, hatte zuvor das Gespräch mit Nitro gesucht und die Kooperation dadurch in Gang gebracht. "Beim Thema Musik sind wir mit Deluxe Music immer gerne dabei", sagt Schwarzer. "Wir freuen uns, dass Markus Kavka mit den 'Smash Hits Powered By Nitrolaut' in die Musikgeschichte eintaucht und den Bogen zur Gegenwart schlägt. So lag es natürlich nahe, dass Markus diese Themen auch umfassend und gewohnt kompetent in seiner Show 'Kavka Deluxe' auf Deluxe Music vorstellt."

