"Alf"-Synchronsprecher soll laut "Bild" ins Dschungelcamp

© MG RTL D / Arya Shirazi

Nach Sybille Rauch und Domenico de Cicco hat die "Bild" nun drei weitere Promis verraten, die im kommenden Jahr an der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teilnehmen werden. Demnach ist auch der deutsche Synchronsprecher von "Alf" dabei.



05.11.2018 - 11:32 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2018 - 11:32 Uhr

Bereits Mitte Oktober sind via "Bild" die ersten beiden Dschungelcamper für 2019 durchgesickert (DWDL.de berichtete). Neben "Eis am Stiel"-Star Sybille Rauch soll auch Domenico de Cicco ("Bachelor in Paradise") in den australischen Busch fliegen. Nun hat die Boulevardzeitung nachgelegt und drei weitere Namen in den Ring geworfen. So auch Evelyn Burdecki, sie ist ehemalige "Bachelor" und "“Bachelor in Paradise"-Kandidatin und nahm 2017 an der fünften Staffel von "Promi Big Brother" teil. Burdecki ist auch im Hinblick auf Domenico de Cicco interessant: Die beiden waren mal zusammen und trennten sich im Anschluss öffentlichkeitswirksam.

Darüber hinaus berichtet die "Bild", dass auch der 77-jährige Tommi Piper in das Dschungelcamp ziehen soll. Piper ist Synchronsprecher und die deutsche Stimme des Außerirdischen Alf in der gleichnamigen US-Serie. Piper arbeitet auch als Schauspieler und war in diversen Filmen und Serien von ARD und ZDF zu sehen. Ein weiterer Dschungelcamper, der 2019 an der neuen Staffel der RTL-Show teilnehmen soll, ist laut "Bild" Bastian Yotta. Der war 2016 mit seiner damaligen Partnerin in einer vierteiligen Reality-Serie bei ProSieben zu sehen und nahm im vergangenen Jahr an dem RTL-Kuppelformat "Adam sucht Eva" teil. RTL wollte die von der "Bild" in den Ring geworfenen Namen wie immer nicht kommentieren.

Teilen