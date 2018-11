Publikumspreis des "Seriencamps" geht an "Undercover"

© Christian Hartlmaier

Mit einem neuen Besucherrekord ging am Sonntag das vierte Seriencamp Festival in München zu Ende. Nachdem die Gewinner der Jury-Preise schon am Donnerstag bekannt gegeben wurden, steht nun auch der Publikumsliebling fest: "Undercover".



Knapp 6.000 Besucher zählten die Veranstalter von Freitag bis Sonntag bei der vierten Auflage des Seriencamp-Festivals an der Münchner HFF. Das waren nochmal gut 1.000 mehr als im vergangenen Jahr. Eröffnet worden war das Festival am Donnerstagabend mit der Deutschlandpremiere von "Hackerville", einer Koproduktion von HBO Europe und TNT Serie, zu der sich nicht nur der Cast und die Macher der Serie eingefunden hatten, sondern auch Stargäste wie "Inspector Barnaby"-Darsteller Neil Dudgeon und zahlreiche Branchenvertreter. Die schon am Donnerstag gestartete dreitägige Seriencamp Conference, bei der auch DWDL.de als Partner an Bord ist, zählte obendrein über 300 akkreditierte Fachbesucher.

Festivalleiter Malko Solf zeigte sich hochzufrieden. "Wir sind wahnsinnig glücklich, dass die Conference mit ihren vielfältigen Angeboten so großen Zuspruch bei Branche und Kreativen gefunden hat. Ein Erfolg, auf dem wir im kommenden Jahr weiter aufbauen können. Auch dem Münchner Publikum danke ich für den großen Zuspruch. Die trotz herbstlichem Traumwetter so zahlreich erschienenen Zuschauer haben ihren Teil dazu beigetragen, dass wir erneut einen signifikanten Besucherzuwachs für unsere kostenlosen Screenings an der HFF vermelden können."

Die Besucher konnten im Anschluss an die Screenings auch über ihren Favorit abstimmen. Der Publikumspreis geht dabei in diesem Jahr an die belgisch-niederländische Serie "Undercover", die hierzulande 2019 bei ZDFneo zu sehen sein wird. Sie spielt in einer beschaulichen Gegend an der belgisch-holländischen Grenze, in der sich einer der größten Ecstasy-Produzenten der Welt beschaulich eingerichtet hat - bis sich zwei Undercoveragenten in seinem Territorium breitmachen. Schon am Donnerstag waren zwei Jury-Preise verliehen worden: Der First-Look-Award ging an "Informer", als beste Webserie wurde "This is Desmondo Ray" ausgezeichnet.

