DAZN startet im kommenden Jahr auch in Spanien

Die Perform Group macht ihren Sport-Streamingdienst DAZN im kommenden Jahr auch in Spanien verfügbar, das hat das Unternehmen jetzt angekündigt. Zu den Kernrechten gehören zu Beginn die Premier League sowie die MotoGP, weitere Rechte sollen folgen.



13.11.2018 - 11:02 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 11:02 Uhr

Der Sportstreamingdienst DAZN geht 2019 auch in Spanien an den Start, das die Perform Group nun angekündigt. DAZN ist damit in immer mehr Ländern verfügbar: 2016 startete man noch im deutschsprachigen Raum sowie in Japan. Es folgten Ableger in Kanada, den USA und Italien. Nun soll der Dienst den spanischen Streamingmarkt aufmischen. Hierzulande zeigt man inzwischen sogar Teile der Champions League, die Europa League ist komplett nur bei DAZN zu sehen.

Neben der Meldung, dass DAZN in Spanien startet, hat die Perform Group zeitgleich bekanntgegeben, mit welchen Inhalten man dort punkten will. So hat sich DAZN die Exklusivrechte an der Premiere League von 2019/20 bis 2021/22 gesichert. 235 Live-Spiele wird man so pro Saison zeigen. In Deutschland verlor man die englische Liga zuletzt an Sky (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus wandern auch die MotoGP und ihre verschiedenen Klassen (Moto2, Moto3, MotoE) in Spanien zum Streamingdienst. Hier hat sich DAZN die Rechte von 2019 bis 2022 gesichert. Einige Live-Rechte und Highlights will man aber noch an Free-TV-Sender lizenzieren.

Simon Denyer, CEO der DAZN Group, sagt: "Wir expandieren mit unserem einzigartigen Ansatz in einem unglaublichen Tempo und hauchen dem Sport mit einem wachsenden Publikum neues Leben ein. Wir geben den Fans, was sie wollen - einen erschwinglichen und flexiblen Zugang zu dem Sport, den sie lieben. Wir freuen uns sehr, mit progressiven Rechteinhabern zusammenzuarbeiten, um einen weiteren großen europäischen Markt zu erschließen und freuen uns darauf, uns noch mehr Spitzensport zu sichern, bevor wir 2019 live gehen." Ein genaues Start-Datum gibt es derzeit noch nicht. Auch den Preis, den die spanischen Nutzer für DAZN zahlen werden müssen, hat man noch nicht verraten.

