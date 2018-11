ProSieben und ProSieben Maxx ehren Spider-Man-Erfinder

© Warner Bros.

Am Montag ist Stan Lee, der Erfinder zahlreicher Superhelden wie Spider-Man und Iron Man, im Alter von 95 Jahren gestorben. ProSieben zeigt anlässlich dessen einige besondere Folgen seiner Sitcoms, ProSieben Maxx ändert das nächtliche Programm



13.11.2018 - 13:32 Uhr von Uwe Mantel 13.11.2018 - 13:32 Uhr

Von Spider-Man über Iron Man bis zu Hulk: Stan Lee schuf für Marvel ein ganzes Universum an Superhelden und prägte damit die Popkultur in ganz erheblichem Maße. Am Montag ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Aus diesem Anlass ändern ProSieben und ProSieben Maxx am heutigen Dienstag bzw. der Nacht zu Mittwoch ihr Programm, um an den Großmeister der Comic-Welt zu erinnern. Bei ProSieben geschieht das, indem im Rahmen der ohnehin laufenden Sitcoms einige besondere Folgen gezeigt werden.

So trifft etwa um 16:35 Uhr in der Folge "Sheldon per se" aus "The Big Bang Theory" Sheldon auf Stan Lee und möchte unbedingt ein Autogramm von ihm. Direkt im Anschluss widmet sich dann auch das Magazin "taff" dem Leben von Stan Lee. In der Primetime gibt's - im Anschluss an eine neue Folge um 20:15 Uhr - ab 20:45 Uhr drei "Simpsons"-Eipsoden, in denen Stan Lee in diversen Cameo-Auftritten vorkommt. Im Einzelnen sind es die Folgen "Der rasende Wüterich", "Manga Love Story" und "Ich weiß, was du getudel-tan hast".

Zu nächtlicher Stunde ändert dann auch ProSieben Maxx sein Programm und wiederholt ab 1:10 Uhr fünf Folgen der Doku-Reihe "Stan Lee's Superhumans". Darin geht Lee auf die Suche nach Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Im Einzelnen werden die Nacht hindurch die Folgen "Die Unzerstörbaren", "Das Stahlgesicht", "Von den Spinnen gelernt", "Die Feuermenschen" und "Die Schlucker" zu sehen sein.

Auch der Pay-TV-Sender History hat eine Programmänderung angekündigt: Am 24. und 25. Novoember läuft jeweils um 22 Uhr die zweiteilige Dokumentation "Die größten Superhelden". Neben Stan Lee erläutern darin unter anderem die „Avengers: Infinity War“-Regisseure Anthony und Joe Russo und "Game of Thrones"-Autor George R.R. Martin die Entstehung einiger der berühmtesten Comic-Helden der Geschichte. Der erste Teil widmet sich der Erschaffung der amerikanischen Superhelden - von Batman und Superman über Captain America bis zu Spider-Man und Wonder Woman. Teil Zwei erkundet den amerikanischen Rebell, dann stehen etwa die X-Men, Hulk, Black Panther, Iron Man, Luke Cage oder Wolverine im Mittelpunkt.

Teilen