RTL zeigt Fitzeks Kreuzfahrt-Thriller im Dezember

RTL hat einen Sendetermin für die Verfilmung des Thrillers "Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See" von Sebastian Fitzek. Noch vor Weihnachten findet der Film begleitet von einer dazu passenden Doku den Weg ins Programm.



13.11.2018 - 16:22 Uhr von Uwe Mantel 13.11.2018 - 16:22 Uhr

RTL investiert nicht häufig in eigene Filme, wenn der Name Sebastian Fitzek aber auf dem Stoff steht, dann greift man gerne schonmal zu. Und so steht noch im Dezember schon zum zweiten Mal in diesem Jahr eine Verfilmung eines Fitzek-Romans auf dem RTL-Programm. Am Donnerstag, 13. Dezember zeigt RTL den Kreuzfahrt-Thriller "Passagier 23 - Verschwunden auf hoher See".

Im Mittelpunkt von "Passagier 23" steht der Polizeipsychologe Martin Schwartz (Lucas Gregorowicz), der vor fünf Jahren Frau und Sohn während einer Reise auf einem Kreuzfahrtschiff verlor - niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Jetzt wird er wieder auf den Transatlantikliner von damals gerufen. Es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen - und doch folgt er dem Hinweis und erfährt, dass ein vor Wochen an Bord verschwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist. Mit dem Teddy seines Sohnes im Arm.

Thematisch passend schließt sich ab 22:50 Uhr dann noch die Doku "Traumreise ohne Wiederkehr - Warum Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen verschwinden" an. RTL wird für seinen Abend auf etwas mehr Zuspruch hoffen als an Karfreitag für den Fitzek-Film "Das Joshua-Profil", der mit einem nur knapp zweistelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe unter den Erwartungen geblieben war.



