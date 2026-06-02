Auch wenn Inga Leschek die Verantwortung für RTL News in der neuen Struktur nach der Übernahme von Sky Deutschland an Stephan Schmitter abgegeben hat, wird ihr angesichts ihres neu zugeschnittenen Verantwortungsbereichs kaum langweilig werden. So unterstehen ihr künftig die Bereiche Channels, Windowing & Planning, Sport, Entertainment & Shows, Fiction, RTL Studios, Content Integration sowie Production Management. Nun hat sie ihr Führungsteam für die einzelnen Bereiche vorgestellt.

Oliver Schablitzki © RTL / Boris Breuer Oliver Schablitzki
Oliver Schablitzki, bislang als EVP Multichannel und Geschäftsführer von Super RTL für die kleineren Sender der Gruppe zuständig, verantwortet als EVP Channels, Windowing & Planning künftig die strategische und operative Programmplanung sowie die plattformübergreifende Steuerung und Auswertung sämtlicher Inhalte von RTL Deutschland und Sky über alle Ausspielwege hinweg - von Free-TV über Streaming und Pay-TV bis hin zu YouTube und weiteren Plattformen. Seine Aufgabe ist es also, die Inhalte bestmöglich für Reichweite, Vermarktungserlöse und Abonnentenwachstum einzusetzen. 

Im Zuge der Neuaufstellung wird die Bereiche der Programmplanung unter der Leitung von Florian Hellenkamp (Bereichsleiter Strategische Programmplanung), der operativen Planung unter Barbara Middeldorf (Bereichsleiterin Operative Programmplanung) sowie die Streaming-Aktivitäten unter der Verantwortung von Josephine Kittner (SVP Content Strategy, Discovery & Analytics) im neuen Bereich gebündelt. Dabei übernehmen insbesondere Josephine Kittner und Florian Hellenkamp eine zentrale Rolle bei der weiteren Verzahnung von linearer und nicht-linearer Nutzung und treiben diese in enger Zusammenarbeit mit den Teams von Content Windowing und Multichannel voran. 

Um die übergreifende Steuerung der Produktionsprozesse kümmert sich als SVP Production Management Greta Scheuermann, Markus Küttner bleibt EVP Entertainment & Shows - oder einfacher gesagt: Unterhaltungschef. Er erhält aber zusätzlich die Verantwortung für die täglichen Serien von RTL Deutschland. Christine Gosh berichtet als Leiterin tägliche Serien künftig also an ihn. Die übrige eigenproduziert Fiction verantwortet weiterhin Hauke Bartel, Thomas Goseberg bleibt Geschäftsführer von RTL Studios als zentraler Produktionsgesellschaft des Unternehmens.

Dániel Koren © RTL Deutschland Dániel Koren
Dániel Koren, zuletzt Director Content Operations, wird zum SVP Content Integration ernannt und soll sich um eine gute Zusammenarbeit der unterschiedlichen Inhalte-Bereiche kümmern. Er unterstützt die Integration der Content-Aktivitäten von RTL Deutschland und Sky Deutschland, steuert zentrale Vermarktungsthemen an der Schnittstelle zwischen Redaktion und Ad Alliance sowie redaktionelle Sonderprojekte für den Content-Bereich. Zudem verantwortet er den Bereich Content Research & Analytics, der datenbasierte Insights zu Zielgruppen, Performance und Wirkung von Inhalten liefert. Um den Sport kümmert sich Frank Robens, die konkrete Neuaufstellung dieses Bereichs hatte RTL bereits vor einigen Tagen kommuniziert.

Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, kommentiert die neue Struktur so: "Die Chancen, die in dieser neuen Aufstellung liegen, sind enorm. Wir wollen die Zukunft von Unterhaltung, Sport und Storytelling aktiv gestalten – und unseren Vorsprung weiter ausbauen. Mit der gebündelten Stärke von RTL und Sky schaffen wir ein Content-Powerhouse, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Wir vereinen herausragende Kreativität, Sport-Expertise und Produktions-Know-how unter einem Dach. Gleichzeitig bauen wir auf einige der stärksten Marken, erfolgreichsten Inhalte und beliebtesten Talents im deutschsprachigen Raum – eine Kombination, die in dieser Form einzigartig ist. Dadurch können wir schneller entscheiden, mutiger investieren und Inhalte entwickeln, die Millionen Menschen begeistern. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen die erste Adresse für Unterhaltung, Sport und starke Geschichten bleiben – und haben dafür jetzt alle Voraussetzungen."