Auch wenn Inga Leschek die Verantwortung für RTL News in der neuen Struktur nach der Übernahme von Sky Deutschland an Stephan Schmitter abgegeben hat, wird ihr angesichts ihres neu zugeschnittenen Verantwortungsbereichs kaum langweilig werden. So unterstehen ihr künftig die Bereiche Channels, Windowing & Planning, Sport, Entertainment & Shows, Fiction, RTL Studios, Content Integration sowie Production Management. Nun hat sie ihr Führungsteam für die einzelnen Bereiche vorgestellt.

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Im Zuge der Neuaufstellung wird die Bereiche der Programmplanung unter der Leitung von Florian Hellenkamp (Bereichsleiter Strategische Programmplanung), der operativen Planung unter Barbara Middeldorf (Bereichsleiterin Operative Programmplanung) sowie die Streaming-Aktivitäten unter der Verantwortung von Josephine Kittner (SVP Content Strategy, Discovery & Analytics) im neuen Bereich gebündelt. Dabei übernehmen insbesondere Josephine Kittner und Florian Hellenkamp eine zentrale Rolle bei der weiteren Verzahnung von linearer und nicht-linearer Nutzung und treiben diese in enger Zusammenarbeit mit den Teams von Content Windowing und Multichannel voran.

Um die übergreifende Steuerung der Produktionsprozesse kümmert sich als SVP Production Management Greta Scheuermann, Markus Küttner bleibt EVP Entertainment & Shows - oder einfacher gesagt: Unterhaltungschef. Er erhält aber zusätzlich die Verantwortung für die täglichen Serien von RTL Deutschland. Christine Gosh berichtet als Leiterin tägliche Serien künftig also an ihn. Die übrige eigenproduziert Fiction verantwortet weiterhin Hauke Bartel, Thomas Goseberg bleibt Geschäftsführer von RTL Studios als zentraler Produktionsgesellschaft des Unternehmens.

© RTL Deutschland Dániel Koren

Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland, kommentiert die neue Struktur so: "Die Chancen, die in dieser neuen Aufstellung liegen, sind enorm. Wir wollen die Zukunft von Unterhaltung, Sport und Storytelling aktiv gestalten – und unseren Vorsprung weiter ausbauen. Mit der gebündelten Stärke von RTL und Sky schaffen wir ein Content-Powerhouse, das in Deutschland seinesgleichen sucht. Wir vereinen herausragende Kreativität, Sport-Expertise und Produktions-Know-how unter einem Dach. Gleichzeitig bauen wir auf einige der stärksten Marken, erfolgreichsten Inhalte und beliebtesten Talents im deutschsprachigen Raum – eine Kombination, die in dieser Form einzigartig ist. Dadurch können wir schneller entscheiden, mutiger investieren und Inhalte entwickeln, die Millionen Menschen begeistern. Unser Anspruch ist klar: Wir wollen die erste Adresse für Unterhaltung, Sport und starke Geschichten bleiben – und haben dafür jetzt alle Voraussetzungen."