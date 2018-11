ProSieben Maxx macht "Streetfun" mit Jungs von Bullshit TV

© ProSieben Maxx

ProSieben Maxx nimmt Anfang 2019 ein neues Format ins Programm, in dem Passanten Streiche gespielt werden. Mit dabei ist das Comedy-Trio von Bullshit TV, die genau damit bei Youtube bekannt wurden. Moderiert wird die Sendung von Dominik Porschen.



17.11.2018 - 10:47 Uhr von Timo Niemeier 17.11.2018 - 10:47 Uhr

Anfang Dezember startet ProSieben Maxx am Donnerstag zur besten Sendezeit das neue Format "World's Craziest Competitions", unter anderem mit Simon Gosejohann, der früher mal einige Sendungen mit Pranks gemacht hat. In seiner neuesten Sendung geht es um was völlig anderes - auf Pranks mit versteckter Kamera will ProSieben Maxx aber trotzdem nicht verzichten. Im kommenden Jahr wird man daher das neue Format "Streetfun" auf Sendung schicken.

Die Comedy-Reihe startet am 3. Januar und ist immer donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. In "Streetfun" werden Passanten mit versteckter Kamera reingelegt: Ein nachlässiger Polizist will keine Anzeige aufnehmen oder ein Freizeitpark hat plötzlich Türsteher und lässt Familien nicht rein. Engagiert hat man für die Sendung das Comedy-Trio von Bullshit TV. Die Youtuber kommen mit ihrem Kanal auf der Videoplattform auf rund 1,7 Millionen Abonnenten und sind unter anderem mit Prank-Videos bekanntgeworden. ProSieben Maxx verspricht eine Sendung, die "jung und edgy" sein soll. Moderiert wird das Format von Dominik Porschen, produziert wurde von RedSeven Entertainment.

