"Let’s Dance" geht im Herbst 2019 auf Arena-Tour

Fans von "Let’s Dance" können sich freuen. 2019 zeigt RTL wie gehabt die neueste Staffel der Tanzshow, dabei wird es aber nicht bleiben. Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, wird die Show im Herbst erstmals auch auf große Live-Tour gehen. Dort ist auch die Jury mit dabei.



20.11.2018 - 08:34 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2018 - 08:34 Uhr

RTL erweitert den "Let’s Dance"-Kosmos in diesem Jahr um eine große Live-Tour durch Deutschland. Nach der regulären Staffel im Frühjahr, einen konkreten Start-Termin gibt es noch nicht, will man im Herbst durch insgesamt 15 deutsche Städte reisen. Mit dabei in den größten Konzertarenen des Landes sind dann natürlich die Profitänzer sowie die Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi. Daniel Hartwich führt als Moderator durch die Abende. "Das ist eure Chance, die Anspannung, den Kampfgeist und den Glamour der Tänzer hautnah mitzuerleben", heißt es bei RTL auf der Webseite.

Wie der Abend konkret ablaufen wird, hat RTL noch nicht verraten. Die Jury soll aber in jedem Fall immer ihr Urteil über die Darbietungen fällen. Angekündigt sind auch "bekannte Promis", die an den Shows teilnehmen werden. Der Ticketverkauf beginnt bereits am kommenden Mittwoch, den 21. November. Live-Tourneen von TV-Shows sind nicht ungewöhnlich, waren bislang aber eher bei Gesangs-Castingshows wie "DSDS" oder "The Voice" üblich. Bei RTL glaubt man nun aber offenbar auch, mit der Marke "Let’s Dance" genügend Fans in die Arenen zu bekommen.

