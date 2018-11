US-Serie "9-1-1" geht Anfang Januar bei Sky 1 weiter

© FOX

Im Free-TV ist "9-1-1" gerade erst bei ProSieben gestartet, da hat Sky schon die zweite Staffel in Aussicht gestellt. Ab Anfang Januar werden dort die neuen Folgen der Dramaserie über Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute zu sehen sein.



20.11.2018 - 15:53 Uhr von Alexander Krei 20.11.2018 - 15:53 Uhr

Die US-Dramaserie "9-1-1" startet kurz nach dem Jahreswechsel bei Sky 1 in die zweite Staffel. Der Pay-TV-Sender wird neuen Folgen ab dem 2. Januar jeweils mittwochs um 20:15 Uhr ausstrahlen - und kann dabei auf eine zuletzt wachsende Popularität der Serie im Free-TV hoffen. Nach ernüchterndem Start hat sich "9-1-1" bei ProSieben zuletzt zwischenzeitlich auf einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe steigern können.

In "9-1-1" geht es um den Alltag von Polizisten, Rettungssanitätern und Feuerwehrleuten in Los Angeles. Die Action-Thrillerserie zeigt die Retter, die mutig um das Leben von anderen Menschen in Not kämpfen und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Schöpfer der Serie sind Ryan Murphy und Brad Falchuk, die schon "American Horror Story" und "Nip/Tuck" entwickelt haben, sowie Tim Minear ("Feud", "The American Horror Story"-Franchise).

Auch beim Cast hat man sich an "American Horror Story" bedient: Die Hauptdarstellerin Angela Bassett war auch schon dort zu sehen. Außerdem noch mit dabei sind Peter Krause ("Six Feet Under"), Aisha Hinds ("Shots Fired"), Kenneth Choi ("The People v. OJ Simpson: American Crime Story") und Rockmond Dunbar ("Prison Break").

Teilen