Comedy Central: Programm-Deal mit 20th Century Fox

Zum Jahreswechsel weitet Viacom die Sendezeit von Comedy Central auf 24 Stunden aus. Um den zusätzlichen Bedarf an Inhalten zu stemmen, hat der Sender nun einen Programm-Deal mit 20th Century Fox geschlossen.



22.11.2018 - 12:10 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2018 - 12:10 Uhr

Comedy Central und Twentieth Century Fox Television Distribution haben eine Zusammenarbeit vereinbart, die dem Sender zahlreiche Inhalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sichert. Bereits bekannt war, dass Comedy Central im kommenden Jahr "Modern Family" ins Programm nimmt (DWDL.de berichtete). Der Sender wird ab Februar alle Staffeln ausstrahlen, auch die aktuell in den USA laufende 10. Staffel. Die achte Staffel läuft derzeit bei NowUS, dem Online-Sender der Mediengruppe RTL. Bei Sky ist schon der neunte Durchlauf zu sehen.

Darüber hinaus hat sich Comedy Central durch den Deal auch die Rechte an der CBS-Comedyserie "Life in Pieces" gesichert, von der bislang drei Staffeln in den USA zu sehen waren. Eine vierte Staffel wurde bereits bestellt. Ab Januar wird die Serie erstmals im deutschen Free-TV ausgestrahlt. In "Life in Pieces" geht es um das ganz normale Familienleben, jede Episode besteht aus vier Kurzgeschichten aus der Perspektive einzelner Familienmitglieder. Zudem verspricht Comedy Central seinen Zuschauern neue Staffeln von "Bob’s Burgers" und "American Dad".

"Die neue Serien-Highlights und Animation-Dauerbrenner von Fox sind ein wertvoller Baustein unserer 24-Stunden-Strategie", so Wolfgang Til, Brand Director Comedy & Entertainment GSA bei Viacom International Media Networks. "Wir sind sehr froh, dass wir unseren Fans in Zukunft noch mehr ihrer und unserer Lieblingsprogramme bieten können, darunter mit ‘Modern Family’ die aktuell vielleicht beste Comedy-Serie der Welt." Die Sendezeit von Comedy Central wird 2019 auf 24 Stunden ausgeweitet, derzeit teilt sich der Sender seinen Platz noch mit Viva. Viacom stellt den Musiksender zum Jahresende ein.

