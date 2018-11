Luke und Faisal wollen "Big in Finnland" werden

© Sat.1

Nach dem Ende von "Luke! Die Woche und ich" ist Luke Mockridge auch weiter im Anschluss an "The Voice" zu sehen. Im Dezember zeigt Sat.1 einmalig "Big in Finnland - Luke vs. Faisal", Mockridge und Faisal Kawusi versuchen darin, möglichst bekannt in Finnland zu werden.



25.11.2018

Als Sat.1 im Oktober die neueste Staffel von "Luke! Die Woche und ich" angekündigte, erklärte der Sender auch, Luke Mockridge und Faisal Kawusi sollen darin in einer Art Wettkampf zu sehen sein. Beide reisen nach Finnland und versuchen dort, so bekannt wie möglich zu werden. Dabei hat man offenbar gesehen, dass das Thema mehr trägt als nur eine Rubrik in der wöchentlichen Show.

Zuletzt wurde das Duell der beiden Comedians in Finnland in "Luke! Die Woche und ich" zwar schon angeteasert und Ausschnitte gezeigt, im Dezember zeigt Sat.1 aber die eigenständige Sendung "Big in Finnland - Luke vs. Faisal". Die beiden versuchen wie gesagt, so bekannt wie möglich in Finnland zu werden - und schaffen es tatsächlich in TV-Sendungen und Zeitungen. Beweisen müssen sie sich unter anderem im Ameisenhügel-Sitzen und extrem saunieren. Außerdem treffen sie die Band Lordi.

Beim Sendeplatz geht Sat.1 kein Risiko ein: Das vorerst einmalige "Big in Finnland - Luke vs. Faisal" läuft am Sonntag, den 9. Dezember, um 23:20 Uhr. Vorher zeigt Sat.1 das Halbfinale von "The Voice" - ein guter Vorlauf ist also garantiert. Eine Woche zuvor endet übrigens die aktuelle Staffel von "Luke! Die Woche und ich". Produziert wird die Wettkampf-Show in Finnland ebenso wie die Late-Night-Show von Mockridges Produktionsfirma Lucky Pics.

